В Одесі пропонують замінити бюст Пушкіна погруддям Трампа — петиція

На одеському сайті «Соціально активний громадянин» зареєстрували петицію з пропозицією замінити бюст Олександра Пушкіна на Приморському бульварі на погруддя президента США Дональда Трампа.

Звернення подав Тимур Вєндін. Станом на 16:40 воно зібрало 18 підписів.

Автор пояснює ініціативу переосмисленням історичних і культурних символів міста та країни. На його думку, громадські простори можуть відображати не лише історичну спадщину, а й актуальні цінності, дискусії та культурні процеси.

У тексті петиції зазначено, що Дональд Трамп є «однією з найбільш помітних постатей світової політики XXI століття». Встановлення його бюста пропонують розглядати як сучасне артвисловлювання та привід для публічної дискусії.

Автор звернення пропонує перенести бюст російського поета до музейного або спеціалізованого культурного простору, а питання демонтажу винести на громадське обговорення з урахуванням думок жителів міста.

Бюст Пушкіна розташований на Біржовій площі Приморського бульвару. Його відкрили 1889 року. Тривалий час пам’ятник перебував у Державному реєстрі нерухомих пам’яток культурної спадщини національного значення. 2023 року уряд ухвалив рішення виключити його з реєстру.

Після початку повномасштабного вторгнення РФ бюст неодноразово опинявся в центрі суспільних дискусій. Активісти закликали міську владу демонтувати монумент як символ російської імперської спадщини. Пам’ятник також ставав об’єктом акцій протесту.

2024 року начальник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер підписав розпорядження про демонтаж 19 пам’ятників і пам’ятних знаків з імперською символікою, серед яких було й погруддя Пушкіна. Наприкінці 2024 року міськрада виділила кошти на проєктування робіт із демонтажу, однак сам пам’ятник так і не прибрали.

Наприкінці жовтня 2025 року монумент законсервували — повністю закрили ОСП-плитами, тож зараз його не видно.