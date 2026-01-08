Лауреатка Нобелівської премії миру Марія Коріна Мачадо випустить книгу про майбутнє Венесуели

Лідерка венесуельської опозиції Марія Коріна Мачадо, лауреатка Нобелівської премії миру, готує до виходу книгу з власним баченням майбутнього Венесуели.

Про це повідомляє The Guardian.

Книга під назвою The Freedom Manifesto («Маніфест свободи») матиме 120 сторінок і вийде в американському видавництві Regnery Publishing. Видання ґрунтується на чотиристорінковому маніфесті свободи, оприлюдненому Мачадо в листопаді минулого року, а також на її двогодинному інтерв’ю.

У книзі Мачадо викладає бачення «нової ери» для Венесуели. Серед ключових тем — гідність і право кожної людини на свободу, захист прав і свобод громадян, свобода зібрань і прозорі вибори, а також реконструкція економіки через приватний сектор і гнучку зайнятість. Окремо авторка наголошує на необхідності повернення емігрантів, відновлення територіальної цілісності країни та правосуддя за злочини проти людяності, вчинені попереднім режимом.

Вихід книги перенесли з раніше запланованого початку лютого, щоб врахувати останні політичні події в країні. У видавництві також планують запропонувати Мачадо написати післямову з її оцінкою нинішньої ситуації. Очікується, що книга з’явиться в продажу вже наступного місяця, а друк мають завершити до 17 березня.

Нагадаємо, що 3 січня під час спецоперації США президента Венесуели Ніколаса Мадуро та його дружину затримали й доправили до Нью-Йорка для судового розгляду за звинуваченнями в наркотрафіку та тероризмі. Мадуро заперечує провину й заявляє, що залишається законним президентом країни. Наступне слухання призначене на 17 березня.

Віцепрезидентка та виконувачка обов’язків президентки Делсі Родрігес заявила, що в країні діє національний уряд, а Мадуро залишається главою держави, та водночас висловила готовність до співпраці зі США. Дональд Трамп підтвердив контакти з венесуельською стороною та висловив скепсис щодо політичних перспектив Марії Коріни Мачадо.