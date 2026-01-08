Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

Лауреатка Нобелівської премії миру Марія Коріна Мачадо випустить книгу про майбутнє Венесуели

Ірина Маймур 08 січня 2026
Лідерка венесуельської опозиції Марія Коріна Мачадо, лауреатка Нобелівської премії миру, готує до виходу книгу з власним баченням майбутнього Венесуели.

Про це повідомляє The Guardian.

Книга під назвою The Freedom Manifesto («Маніфест свободи») матиме 120 сторінок і вийде в американському видавництві Regnery Publishing. Видання ґрунтується на чотиристорінковому маніфесті свободи, оприлюдненому Мачадо в листопаді минулого року, а також на її двогодинному інтерв’ю.

У книзі Мачадо викладає бачення «нової ери» для Венесуели. Серед ключових тем — гідність і право кожної людини на свободу, захист прав і свобод громадян, свобода зібрань і прозорі вибори, а також реконструкція економіки через приватний сектор і гнучку зайнятість. Окремо авторка наголошує на необхідності повернення емігрантів, відновлення територіальної цілісності країни та правосуддя за злочини проти людяності, вчинені попереднім режимом.

Вихід книги перенесли з раніше запланованого початку лютого, щоб врахувати останні політичні події в країні. У видавництві також планують запропонувати Мачадо написати післямову з її оцінкою нинішньої ситуації. Очікується, що книга з’явиться в продажу вже наступного місяця, а друк мають завершити до 17 березня.

Нагадаємо, що 3 січня під час спецоперації США президента Венесуели Ніколаса Мадуро та його дружину затримали й доправили до Нью-Йорка для судового розгляду за звинуваченнями в наркотрафіку та тероризмі. Мадуро заперечує провину й заявляє, що залишається законним президентом країни. Наступне слухання призначене на 17 березня.

Віцепрезидентка та виконувачка обов’язків президентки Делсі Родрігес заявила, що в країні діє національний уряд, а Мадуро залишається главою держави, та водночас висловила готовність до співпраці зі США. Дональд Трамп підтвердив контакти з венесуельською стороною та висловив скепсис щодо політичних перспектив Марії Коріни Мачадо.

Фото: World Economic Forum / Bel Pedrosa / Wikimedia Commons
