Нейромережа Ілона Маска обмежила генерацію зображень через порнографічні дипфейки

Артем Черничко 09 січня 2026
Нейромережа Ілона Маска обмежила генерацію зображень через порнографічні дипфейки

Штучний інтелект Grok, розроблений компанією Ілона Маска, призупинив роботу функції генерації зображень для більшості користувачів. Відтепер інструмент доступний виключно власникам платних підписок. Це сталося на тлі міжнародного скандалу навколо використання нейромережі для створення сексуалізованого та насильницького контенту, пише The Guardian.

Приводом для радикальних заходів стали численні факти зловживань: користувачі створювали порнографічні дипфейки реальних жінок без їхньої згоди, а також зображення зі сценами насильства. Після оновлення інструменту наприкінці грудня мережу заполонили тисячі маніпулятивних фото й відео.

Ситуація набула політичного забарвлення, зокрема у Великій Британії. Прем’єр-міністр Кір Стармер назвав поширення такого контенту «ганебним» та закликав платформу X негайно взяти ситуацію під контроль. Він пригрозив жорсткими санкціями, включаючи штрафи або навіть блокування ресурсу в країні.

Сам Ілон Маск тривалий час ігнорував заклики обмежити функціонал ШІ, проте загроза регуляторних заходів з боку Британії та інших країн світу змусила компанію діяти.

Оскільки тепер функція доступна лише платним підписникам, платформа X матиме доступ до платіжних даних користувачів, що дозволить ідентифікувати авторів у разі порушення правил.

Фото: Gage Skidmore / Wikimedia Commons
