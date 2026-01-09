У музеї природознавства Лондона відкриють виставку, присвячену життю покемонів

Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

Іван Назаренко 09 січня 2026
Компанія Pokemon до свого 30-річного ювілею об’єдналася з лондонським музеєм природознавства, щоб запустити тимчасовий проєкт Pokecology — виставку, присвячену екології всесвіту Pokemon. Поп-ап-крамниця працюватиме з 26 січня до 19 квітня, повідомляє Hypebeast.

Автори проєкту хочуть показати покемонів як частину умовної екосистеми. Експозиції та дизайн мерчу відсилають до до книги Pokécology: An Illustrated Guide to Pokémon Ecology, що досліджує, як різні покемони живуть у лісах, печерах і інших природних середовищах.

Поп-ап-крамницю відкриють у Cranbourne Boutique всередині музею. Там продаватимуть обмежену серію товарів: канцелярію, одяг, значки, шопери, постери та плюшеві іграшки. Для колекціонерів є окремий гачок — кожен покупець отримає ексклюзивну промокартку Pokémon TCG Pikachu at the Museum.

Ті, хто не зможе приїхати до Лондона, все ж матимуть шанс урвати частину колекції. Окремі позиції з’являться в онлайн-магазині Pokémon Center UK та в інтернет-крамниці Музею природознавства, яка доставляє замовлення по всьому світу.

Частину прибутку від продажів передадуть на наукові та природоохоронні програми музею.

Фото: Akin Cakiner / Unsplash
