Серіал «Чорне дзеркало» продовжили на восьмий сезон

Netflix підтвердив продовження серіалу «Чорне дзеркало» на восьмий сезон.

Про це розповів шоуранер антології Чарлі Брукер в інтерв’ю Netflix Tudum, пише Variety.

За його словами, серіал повернеться «більш "Чорним дзеркалом", ніж будь-коли». Брукер також зазначив, що робота над новими історіями вже почалася, і пожартував, що шоу виходить «якраз вчасно, щоб реальність його наздогнала».

Новина про продовження серіалу з’явилася напередодні церемонії «Золотий глобус», де сьомий сезон «Чорного дзеркала» вперше отримав номінації. Його висунули в категорії «Найкращий мінісеріал або антологічний серіал чи телевізійний фільм», а Рашида Джонс і Пол Джаматті отримали акторські номінації за ролі в епізодах Common People та Eulogy.

Розповідаючи про підхід до створення нового сезону, Брукер порівняв цей процес із записом музичного альбому. За його словами, він щоразу думає, яких історій серіал ще не розповідав, який настрій шукає і «на якому місці ця історія мала б бути в уявному треклісті». Водночас шоуранер наголосив, що кардинальних жанрових експериментів очікувати не варто.

Сьомий сезон «Чорного дзеркала» вийшов у квітні 2025 року. Він отримав схвальні відгуки за повернення до технологічних і антиутопічних тем після стриманої реакції на попередній сезон.