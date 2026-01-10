Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

Стародавньому городищу й печерному монастирю на Львівщині нададуть охоронний статус

Ірина Маймур 10 січня 2026
1385

Суд зобов’язав Стрийське державне лісогосподарське підприємство «Галсільліс» укласти охоронний договір на пам’ятку археології місцевого значення — городище й наскельний печерний монастир Святого Онуфрія поблизу села Розгірче.

Про це повідомили у Львівській обласній прокуратурі.

Пам’ятка розташована на земельній ділянці, що перебуває в постійному користуванні лісогосподарського підприємства. Її площа — майже 23 гектари.

Це унікальний скельний комплекс, заснований орієнтовно у VIII–VII століттях до нашої ери. Давньоруське городище із часом трансформувалося в духовний осередок. Архітектура пам’ятки має двоярусну структуру: на нижньому рівні вирубані келії та господарські приміщення, на верхньому — монастир Святого Онуфрія.

Цінність об’єкта полягає в поєднанні оборонних укріплень часів Київської Русі з рідкісним для Галичини типом скельного будівництва, що робить комплекс важливою пам’яткою історії та сакрального мистецтва.

Попри це, підприємство не уклало охоронний договір із профільним департаментом обласної державної адміністрації. Через це об’єкти на території фактично не мали належного правового захисту, необхідного для збереження їхньої автентичності.

Виявлені порушення стали підставою для втручання прокуратури. Суд погодився з доводами прокурорів і повністю задовольнив позов. Після набрання рішенням законної сили мають бути вжиті заходи для його невідкладного виконання.

Фото: Klymenkoy / Wikimedia Commons; Львівська обласна прокуратура
Мітки
Новини
Читайте також
Серіал «Чорне дзеркало» продовжили на восьмий сезон Учені знайшли ймовірну ДНК Леонардо да Вінчі на картині XVI століття NASA вперше в історії проведе медичну евакуацію з космосу У Нью-Джерсі розслідують випадок смерті кита, якого знайшли на грузовому кораблі
Що читати: головні книжкові новинки січня 09 січня 2026 Головні ігри січня 08 січня 2026 Куди піти в Києві 10–11 січня: «Маланковий рейв», світловий перформанс на ВДНГ і джаз у книгарні 07 січня 2026 Бела Тарр — режисер виснаження 07 січня 2026 «Бріджертони», «Індустрія» та «Лицар семи королівств»: 11 серіалів січня 07 січня 2026 Ачівка-батл: чи готові ви до нових викликів у 2026 році? 07 січня 2026

© 2015…2026 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.