Стародавньому городищу й печерному монастирю на Львівщині нададуть охоронний статус

Суд зобов’язав Стрийське державне лісогосподарське підприємство «Галсільліс» укласти охоронний договір на пам’ятку археології місцевого значення — городище й наскельний печерний монастир Святого Онуфрія поблизу села Розгірче.

Про це повідомили у Львівській обласній прокуратурі.

Пам’ятка розташована на земельній ділянці, що перебуває в постійному користуванні лісогосподарського підприємства. Її площа — майже 23 гектари.

Це унікальний скельний комплекс, заснований орієнтовно у VIII–VII століттях до нашої ери. Давньоруське городище із часом трансформувалося в духовний осередок. Архітектура пам’ятки має двоярусну структуру: на нижньому рівні вирубані келії та господарські приміщення, на верхньому — монастир Святого Онуфрія.

Цінність об’єкта полягає в поєднанні оборонних укріплень часів Київської Русі з рідкісним для Галичини типом скельного будівництва, що робить комплекс важливою пам’яткою історії та сакрального мистецтва.

Попри це, підприємство не уклало охоронний договір із профільним департаментом обласної державної адміністрації. Через це об’єкти на території фактично не мали належного правового захисту, необхідного для збереження їхньої автентичності.

Виявлені порушення стали підставою для втручання прокуратури. Суд погодився з доводами прокурорів і повністю задовольнив позов. Після набрання рішенням законної сили мають бути вжиті заходи для його невідкладного виконання.