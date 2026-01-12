Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

«Золотий глобус — 2026»: тріумф стрічки «Одна битва за іншою» та серіалу «Юнацтво»

Артем Черничко 12 січня 2026
У США відбулася 83-тя церемонія вручення премії «Золотий глобус». Фільм «Одна битва за іншою» Пола Томаса Андерсона та британський мінісеріал «Юнацтво» стали тріумфаторами вечора, здобувши по чотири нагороди.

«Одна битва за іншою», яка була представлена одразу в 9 номінаціях, отримала нагороду як найкращий фільм. Стрічка також принесла Полу Томасу Андерсону призи за найкращу режисуру та сценарій. А Теяна Тейлор стала найкращою акторкою другого плану за свою роль у фільмі.

Повний список переможців премії:

Кіно

  • Найкращий драматичний фільм: «Гамнет» (Hamnet)
  • Найкращий фільм (мюзикл або комедія): «Одна битва за іншою» (One Battle After Another)
  • Найкращий анімаційний фільм: «Кейпоп-мисливиці на демонів» (KPop Demon Hunters)
  • Кінематографічні та касові досягнення: «Грішники» (Sinners)
  • Найкращий іншомовний фільм: «Секретний агент» (The Secret Agent) — Бразилія
  • Найкраща жіноча роль (драма): Джессі Баклі («Гамнет»)
  • Найкраща чоловіча роль (драма): Вагнер Моура («Секретний агент»)
  • Найкраща жіноча роль (мюзикл або комедія): Роуз Бірн («Я не залізна»)
  • Найкраща чоловіча роль (мюзикл або комедія): Тімоті Шаламе («Марті Супрім. Геній комбінацій»)
  • Найкраща жіноча роль другого плану: Теяна Тейлор («Одна битва за іншою»)
  • Найкраща чоловіча роль другого плану: Стеллан Скарсгард («Сентиментальна цінність»)
  • Найкращий режисер: Пол Томас Андерсон («Одна битва за іншою»)
  • Найкращий сценарій: Пол Томас Андерсон («Одна битва за іншою»)
  • Найкраща музика: Людвіг Йоранссон («Грішники»)
  • Найкраща пісня: Golden — «Кейпоп-мисливиці на демонів»

Телебачення

  • Найкращий драматичний серіал: «Пітт» (The Pitt)
  • Найкращий серіал (мюзикл або комедія): «Студія» (The Studio)
  • Найкращий мінісеріал: «Юнацтво» (Adolescence)
  • Найкраща жіноча роль у драматичному серіалі: Рей Сігорн («Плюрибус»)
  • Найкраща чоловіча роль у драматичному серіалі: Ноа Вайлі («Пітт»)
  • Найкраща жіноча роль у комедійному серіалі: Джин Смарт («Хакі»)
  • Найкраща чоловіча роль у комедійному серіалі: Сет Роген («Студія»)
  • Найкраща жіноча роль у мінісеріалі: Мішель Вільямс («Помираю заради сексу»)
  • Найкраща чоловіча роль у мінісеріалі: Стівен Грем («Юнацтво»)
  • Найкраща жіноча роль другого плану на ТБ: Ерін Доерті («Юнацтво»)
  • Найкраща чоловіча роль другого плану на ТБ: Оуен Купер («Юнацтво»)
  • Найкращий виступ у стендап-комедії: Рікі Джервейс («Рікі Джервейс: Смертність»)
  • Найкращий подкаст: Good Hang With Amy Poehler

Фото: Рей Сігорн із нагородою за найкращу жіночу роль у серіалі «Плурибус» (Etienne LAURENT / AFP)
