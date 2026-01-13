Головний кінофестиваль Скандинавії видаватиме квитки за перевірку на поліграфі

Гетеборзький кінофестиваль у Швеції запроваджує незвичний спосіб доступу до показів — через поліграф. Ініціатива Truth Tickets («Квитки правди») стане частиною тематичної програми Focus: Truth («Фокус: Правда») на фестивалі 2026 року.

З 16 до 26 січня охочі зможуть пройти тест на детекторі брехні в спеціально збудованих кімнатах для допитів. Вони працюватимуть у торговельному центрі Nordstan з 16 по 18 січня, а також 24–26 січня біля фестивального готелю на площі Улофа Пальме в Гетеборзі. Тест триватиме близько 10 хвилин і проходитиме в присутності глядачів.

Якщо поліграф визнає відповіді правдивими, учасник отримає «Квиток правди», який можна буде обміняти на квиток на будь-який фестивальний показ за наявності місць. Тим, хто не пройде перевірку, квиток не видаватимуть. Тестування проводитиме професійний поліграфолог Ор’ян Хес’єдал.

Організатори пояснюють, що ініціатива має переосмислити цінність чесності.

«Перетворюючи правду на валюту, ми надаємо їй відчутної цінності. Ми хочемо створити експеримент, де брехня має наслідки», — пояснила художня керівниця фестивалю Піа Лундберг.

У межах програми «Фокус: Правда» покажуть ігрові та документальні фільми, що досліджують тему чесності й маніпуляцій. Серед них — «Голос Хінд Раджаб» Каутера Бен Ханії, Ingen kommentar («Без коментарів») Петтера Несса, «Зникнення Йозефа Менгеле» Кіріла Сєрєбрєннікова та «Відродження» Джима Шерідана й Девіда Меррімана.

49-й Гетеборзький кінофестиваль триватиме з 23 січня по 1 лютого 2026 року. Захід відбувається з 1979 року й нині є найбільшим кінофестивалем у Скандинавії, де щороку показують близько 450 фільмів із понад 60 країн.