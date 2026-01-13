Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

Застосунок перетворює голосові команди на наліпки шрифтом Брайля

Ірина Маймур 13 січня 2026
Мобільний застосунок Nemonic Dot разом із компактним принтером дозволяє людям із порушеннями зору створювати наліпки й етикетки шрифтом Брайля з продиктованих або введених слів.

Про це пише designboom.

Проєкт розробила компанія Mangoslab. Його представили на виставці CES 2026 у Лас-Вегасі.

Користувач може надиктувати текст або ввести його в застосунку, після чого система автоматично переводить слова у формат Брайля. Застосунок також пропонує змістові підказки, щоб зменшити кількість помилок і зробити написи точнішими. Знати правила Брайля для цього не потрібно — переклад відбувається автоматично.

Далі компактний принтер друкує рельєфні крапки за допомогою власного механізму тиснення. Їхня висота — 0,6 мм, що відповідає міжнародним стандартам Брайля. Однакова відстань між крапками робить текст зручним для читання на дотик.

Принтер спроєктували для використання без зору. Його корпус має тактильні поверхні, а завантаження картриджів, вирівнювання матеріалів і запуск друку можна виконувати на дотик. Пристрій працює від акумулятора та під’єднується до смартфона через Bluetooth, без дротів і стаціонарного робочого місця.

Nemonic Dot можна використовувати вдома, в аптеках, школах, офісах і громадських просторах. За його допомогою користувачі можуть маркувати їжу, ліки, документи та особисті речі — наприклад, друкувати терміни придатності або підписи до побутових предметів.

Поки що Mangoslab не повідомляє, коли пристрій може з’явитися в продажу.

Фото: Mangoslab
