На Занзібарі з’явиться «кібермісто» з віртуальними мешканцями

На Занзібарі планують реалізувати проєкт Dunia Cyber City — спеціальну економічну зону, яка поєднає фізичне місто і програму цифрового резидентства для людей з усього світу.

Частина мешканців житиме там фізично, частина — лише юридично й онлайн, пише Bloomberg CityLab.

Майбутнє «кібермісто» хочуть збудувати на півострові Фумба на західному узбережжі Занзібару. Площа ділянки — 71 гектар. Нині на цій території немає забудови — лише ґрунт і дика рослинність. Проєкт реалізує технологічна компанія OurWorld у партнерстві з урядом Занзібару.

Dunia Cyber City матиме статус Digital Free Zone — цифрової вільної економічної зони зі спеціальними правилами для бізнесу та резидентів. Співзасновник OurWorld Флоріан Фурньє каже, що на Занзібарі хочуть зробити із цього проєкту «Сінгапур Східної Африки».

Фізично в Dunia Cyber City планують поселити від 5 до 7 тисяч людей, але значна частина «мешканців» буде віртуальною. Для цифрових кочівників та віддалених працівників місто має стати е-резиденцією — місцем, де можна оформити резидентство, користуватися сервісами та бути частиною спільноти, не переїжджаючи на Занзібар.

Проєкт передбачає податкові умови: 5 % для віддалених податкових резидентів, 15 % для фізичних мешканців та повне звільнення компаній від податків у перші 10 років роботи. Податки мають надходити до бюджету Занзібару, а кошти від продажу нерухомості в місті планують реінвестувати в місцеві стартапи.

Право власності на землю або нерухомість у місті планують оформлювати у вигляді цифрових токенів, подібних до NFT, якими можна буде торгувати на крипторинках. Управління зоною хочуть автоматизувати через програмне забезпечення, що охоплюватиме податки, платежі, реєстрацію компаній, рахунки та адміністративні процеси. Кримінальні питання залишатимуться в юрисдикції влади Занзібару.

Проєкт Dunia Cyber City пов’язують з ідеєю «мережевої держави», яку описав криптопідприємець Баладжі Срінівасан. Йдеться про модель, за якою онлайн-спільноти з подібними поглядами — наприклад прихильники біткоїна або інші групи за інтересами — можуть створювати власні суспільства та інституції, якщо їх не влаштовує політика нинішніх держав.

У Bloomberg CityLab зазначають, що OurWorld отримала схвалення на управління та регулювання зони від президента Занзібару в листопаді 2024 року. Спершу ініціатива стосувалася цифрового реєстру мешканців, але згодом переросла в проєкт фізичного міста, у центрі якого — центр обробки даних на базі технології ThreeFold. Наразі в системі вже є близько 100 е-резидентів і 30 компаній, а активне просування проєкту почали в січні.

Засновники планують залучати інвестиції від компаній, які хочуть відкрити в зоні офіси або побудувати там свої центри обробки даних, а також від потенційних покупців землі й житла. Проєкт передбачає 30-річний доступ до землі, після чого оренду потрібно буде поновлювати.