У Нововолинську модернізують спорткомплекс «Шахтар» — активісти закликають зберегти мозаїку

Нововолинська міська рада та Німецьке товариство міжнародного співробітництва (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH) уклали угоду про модернізацію спортивно-оздоровчого комплексу «Шахтар» у місті Нововолинськ Волинської області.

Модернізація передбачає утеплення фасаду. Чи збережуть мозаїчне панно на ньому, наразі невідомо. Про це повідомила дослідниця монументального мистецтва і журналістка БЖ Ельміра Еттінгер.

Мозаїку для спортивно-оздоровчого комплексу «Шахтар» створив 1981 року місцевий художник Микола Ковальчук. Торік він помер.

Активісти наголошують на необхідності збереження монументального твору під час робіт. Вони додають, що сучасні технології, особливо за підтримки європейських партнерів, дозволяють утеплити будівлю альтернативними методами, не закриваючи мозаїчне панно.