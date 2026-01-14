Чатбот Grok Ілона Маска інтегрують у мережу Пентагону

Чатбот Grok, розроблений компанією xAI Ілон Маск, до кінця січня планують інтегрувати в комп’ютерні мережі Пентагону.

Про це заявив міністр оборони США Піт Геґсет під час виступу в офісі SpaceX, пише Associated Press.

За словами Геґсета, Міністерство оборони «зробить усі відповідні дані» з військових ІТ-систем доступними для використання штучним інтелектом. Йдеться зокрема й про дані з розвідувальних баз, які планують передавати в системи ШІ.

Американські військові використовуватимуть Grok разом із уже впровадженим у мережі Міноборони чатботом Gemini від Google. Міністр заявив, що «дуже скоро найкращі у світі моделі штучного інтелекту» працюватимуть як у несекретних, так і в секретних мережах відомства.

Геґсет наголосив, що підтримує відповідальне використання ШІ, однак відкидатиме моделі, які, за його словами, «не дозволяють вести війни». На його думку, системи штучного інтелекту мають працювати без «ідеологічних обмежень», котрі, як він вважає, стримують законне застосування військової сили.

Заява пролунала на тлі міжнародних скандалів довкола Grok. Раніше чатбот критикували через генерацію сексуалізованих зображень і проблеми з модерацією контенту. Після хвилі обурення xAI обмежила функцію створення зображень для більшості користувачів. Водночас автономний застосунок Grok, який працює окремо від соцмережі X, досі дозволяє генерувати зображення без підписки.

У низці країн, зокрема в Індонезії та Малайзії, доступ до Grok уже заблокували. Регулятори у Франції та Малайзії розпочали розслідування, а європейські та американські політики публічно критикували платформу за поширення незаконного контенту.