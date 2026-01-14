Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

OpenAI розробляє ШІ-навушники з ChatGPT — прямого конкурента AirPods

Ірина Маймур 14 січня 2026
Компанія OpenAI працює над власним носимим ШІ-пристроєм під кодовою назвою Sweetpea, котрий позиціонують як прямого конкурента Apple AirPods.

Про це повідомляє Hypebeast.

Йдеться про навушники з постійно активним ChatGPT, призначені для щоденного носіння. За наявною інформацією, пристрій створюють у межах апаратного напряму OpenAI разом із командою io, яку очолює колишній головний дизайнер Apple Джоні Айв. Це один із перших масштабних кроків компанії у сфері споживчої електроніки.

Sweetpea відрізняється від класичних бездротових навушників конструкцією. Девайс нібито має металевий овальний корпус і два капсульні модулі, які носять позаду вуха. Така конструкція залишає більше простору для сенсорів, мікрофонів і обчислювальних компонентів і вказує на те, що OpenAI розглядає продукт не просто як аудіоаксесуар, а як повноцінний ШІ-інтерфейс.

За даними витоків, навушники працюватимуть на 2-нанометровому чипі класу смартфона — серед можливих варіантів називають Samsung Exynos. Окремий процесор має відповідати за керування діями на iPhone через Siri, зокрема для виконання команд без потреби діставати телефон. Зазначається, що собівартість компонентів ближча до рівня смартфонів, ніж звичайних навушників, що вказує на преміальне позиціювання пристрою.

На схемах, які поширюють разом із витоками, згадуються модулі зчитування м’язових сигналів, елементи контакту зі шкірою, ультразвуковий передавач і приймач, а також основна плата з літій-іонним акумулятором. Це може свідчити про прагнення зробити Sweetpea «завжди активним» ШІ-пристроєм, здатним реагувати на користувача без постійних голосових команд.

Імовірним виробничим партнером OpenAI називають тайванського техногіганта Foxconn. За даними джерел, компанія може випустити одразу кілька пристроїв OpenAI до 2028 року. Перехід до Foxconn також пов’язують із бажанням організувати виробництво поза межами Китаю. Очікується, що Sweetpea може вийти у вересні, а цільовий обсяг постачань у перший рік оцінюють у 40–50 мільйонів одиниць.

Проєкт Sweetpea вписується в ширшу стратегію OpenAI — перенести ChatGPT з екранів у формат постійно присутнього ШІ-асистента. У компанії раніше заявляли про намір створити «родину пристроїв», які дозволять взаємодіяти зі штучним інтелектом у повсякденному житті без прив’язки до смартфона.

Якщо оприлюднена інформація підтвердиться, Sweetpea може стати першою масштабною спробою OpenAI вийти на ринок масових апаратних продуктів і напряму конкурувати з Apple у сегменті носимих пристроїв.

Фото: Jonas Schindler / Unsplash
