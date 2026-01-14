ZYN Пік: як виглядає новий поп-ап-простір у Буковелі

У Буковелі відкрився ZYN Пік — новий поп-ап-простір, де лижники, сноубордисти та гості курорту можуть перепочити між спусками. Локація розташована біля підніжжя гори поруч із 14-м витягом і працюватиме до завершення сезону — 10 березня.

Простір створений як «піт-стоп» для тих, хто хоче змінити темп катання на спокійний відпочинок. Вхід на локацію — лише для повнолітніх.

Чим зайнятися на локації

Відпочити в лаунж-зоні. Почілити на спеціальних сітках-сидіннях із теплим чаєм та смачним перекусом.

Відвідати льодову кімнату. Тут усе справжнє: стіни, барна стійка та навіть льодовий корн-хол, де можна позмагатися з друзями у влучності.

Зробити фото на згадку. На локації працює фотоспот із миттєвим друком знімків на плівці. А за допомогою великого пульта можна обрати тематичні стікери чи піни.

Мінімаркет і тест-зона

Для відвідувачів працює маркет із тематичним мерчем: крім традиційних сувенірів, можна придбати худі, чашки, рукавички, бальзами для губ та грілки для рук.

Також на локації можна купити нікотиновмісні паучі ZYN. Менеджери допоможуть обрати смак, а повнолітні споживачі нікотину мають можливість отримати баночку для безкоштовного тестування.

Де: Буковель, біля 14-го витягу.

Коли: щодня з 10:00 до 20:00 (до 10 березня).

Не виключає усіх ризиків. Містить нікотин, що викликає залежність. Тільки для використання повнолітніми особами.