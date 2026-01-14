Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

ZYN Пік: як виглядає новий поп-ап-простір у Буковелі

Льоля Гольдштейн 14 січня 2026
195

У Буковелі відкрився ZYN Пік — новий поп-ап-простір, де лижники, сноубордисти та гості курорту можуть перепочити між спусками. Локація розташована біля підніжжя гори поруч із 14-м витягом і працюватиме до завершення сезону — 10 березня.

Простір створений як «піт-стоп» для тих, хто хоче змінити темп катання на спокійний відпочинок. Вхід на локацію — лише для повнолітніх.

Чим зайнятися на локації

  • Відпочити в лаунж-зоні. Почілити на спеціальних сітках-сидіннях із теплим чаєм та смачним перекусом.
  • Відвідати льодову кімнату. Тут усе справжнє: стіни, барна стійка та навіть льодовий корн-хол, де можна позмагатися з друзями у влучності.
  • Зробити фото на згадку. На локації працює фотоспот із миттєвим друком знімків на плівці. А за допомогою великого пульта можна обрати тематичні стікери чи піни.

Мінімаркет і тест-зона

Для відвідувачів працює маркет із тематичним мерчем: крім традиційних сувенірів, можна придбати худі, чашки, рукавички, бальзами для губ та грілки для рук.

Також на локації можна купити нікотиновмісні паучі ZYN. Менеджери допоможуть обрати смак, а повнолітні споживачі нікотину мають можливість отримати баночку для безкоштовного тестування.

  • Де: Буковель, біля 14-го витягу.
  • Коли: щодня з 10:00 до 20:00 (до 10 березня).

Не виключає усіх ризиків. Містить нікотин, що викликає залежність. Тільки для використання повнолітніми особами.

Мітки
Новини
Читайте також
У Пекіні зведуть музей мистецтв із круглим атріумом за проєктом Snøhetta Творець «Гри в кальмара» працює над новим серіалом Netflix — відомі перші подробиці Київрада підтримала петицію про збереження історичного флігеля на Рейтарській Архітектор Норман Фостер створив капсулу часу для уряду США — її відкриють 2276 року
Історія одного предмета: ніж — інструмент, що змінив кулінарію 13 січня 2026 «Звук падіння» Маші Шилінскі: яким вийшов фільм, що підкорив Канни 13 січня 2026 Нафтовий Вавілон: як попри диктатуру Венесуела стала країною з прогресивною архітектурою 12 січня 2026 Найбільша ковзанка країни: фоторепортаж із Льодового стадіону в Києві 12 січня 2026 Київські замальовки. Випуск 19 12 січня 2026 Що читати: головні книжкові новинки січня 09 січня 2026

© 2015…2026 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.