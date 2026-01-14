Каліфорнійський стартап відкрив бронювання житла на Місяці — від $250 тисяч

Американський стартап GRU Space оголосив про старт попереднього бронювання місць у майбутньому готелі на Місяці. Компанія вже приймає депозити від потенційних клієнтів — від $250 тисяч до $1 мільйона за місце в одній із перших туристичних місій.

За планом GRU Space, перші польоти з висадкою на поверхню Місяця можуть відбутися приблизно через шість років. Внесення депозиту дає пріоритет у черзі, однак не гарантує конкретної дати польоту.

Стартап заснував Скайлер Чан, випускник Каліфорнійського університету в Берклі, який спеціалізувався на електротехніці та комп’ютерних науках. Станом на кінець 2025 року він залишався єдиним штатним співробітником компанії. Попри це, проєкт уже залучив початкове фінансування та був відібраний до акселераційної програми Y Combinator.

Перший етап проєкту передбачає демонстраційну місію у 2029 році. На Місяць планують доставити вантаж масою близько 10 кг, щоби протестувати надувні житлові модулі та технологію перетворення місячного реголіту на будівельні блоки за допомогою геополімерів.

Наступним кроком має стати запуск більшого надувного модуля для масштабнішого тестування технологій. Появу першого туристичного готелю GRU Space планує у 2032 році. За задумом компанії, він зможе приймати до чотирьох гостей одночасно. Подальшу версію комплексу хочуть зводити вже з так званих «місячних цеглин», а його архітектура буде натхненна Palace of the Fine Arts у Сан-Франциско.

У GRU Space позиціонують проєкт як частину майбутньої індустрії космічного туризму. У компанії вважають, що довгострокове освоєння Місяця та Марса потребує не лише транспортних рішень, а й постійного житла та базової інфраструктури для перебування людей поза космічними кораблями.