Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

У Пекіні зведуть музей мистецтв із круглим атріумом за проєктом Snøhetta

Ірина Маймур 14 січня 2026
160

Норвезька архітектурна студія Snøhetta спільно з Пекінським інститутом архітектурного дизайну (BIAD) представила проєкт музею мистецтв Beijing Art Museum у Китаї.

Про це пише Dezeen.

Ключовим елементом будівлі стане круглий атріум, навколо якого розмістять галереї, фондосховища та допоміжні приміщення. Атріум з’єднає простори музею в єдину композицію та забезпечить доступ до різних рівнів експозиції.

Будівництво розпочали 31 грудня в районі Тунчжоу в Пекіні, над лінією метро. За задумом архітекторів музей має стати новим культурним осередком для місцевої спільноти та сприяти розвитку навколишньої міської інфраструктури.

Проєкт передбачає серію пелюсткоподібних об’ємів із заскленими торцевими фасадами, які розходяться від центрального атріуму. Усередині заплановано вигнуті сходи, що з’єднуватимуть галереї на різних рівнях.

У Snøhetta зазначають, що атріум працюватиме як «гравітаційна точка» будівлі. Галерейні, службові та технічні простори спіралеподібно оточують його й переходять у пелюсткоподібні об’єми з панорамними видами на місто.

Частину атріуму також передбачили як напіввідкриті зони для тимчасових виставок і зустрічей. Радіальна структура будівлі продовжиться в ландшафтному дизайні — з водоймами та скульптурами.

Після завершення Beijing Art Museum стане другим великим культурним проєктом Snøhetta в Пекіні після Beijing City Library, відкритої у 2023 році. Серед інших нещодавніх робіт студії — креативний простір у Бангкоку з піднятим громадським парком і нова штаб-квартира компанії Ford у штаті Мічиган.

Візуалізації: Proloog / Dezeen
Мітки
Новини
Читайте також
Творець «Гри в кальмара» працює над новим серіалом Netflix — відомі перші подробиці Київрада підтримала петицію про збереження історичного флігеля на Рейтарській Архітектор Норман Фостер створив капсулу часу для уряду США — її відкриють 2276 року Каліфорнійський стартап відкрив бронювання житла на Місяці — від $250 тисяч
Історія одного предмета: ніж — інструмент, що змінив кулінарію 13 січня 2026 «Звук падіння» Маші Шилінскі: яким вийшов фільм, що підкорив Канни 13 січня 2026 Нафтовий Вавілон: як попри диктатуру Венесуела стала країною з прогресивною архітектурою 12 січня 2026 Найбільша ковзанка країни: фоторепортаж із Льодового стадіону в Києві 12 січня 2026 Київські замальовки. Випуск 19 12 січня 2026 Що читати: головні книжкові новинки січня 09 січня 2026

© 2015…2026 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.