У Пекіні зведуть музей мистецтв із круглим атріумом за проєктом Snøhetta

Норвезька архітектурна студія Snøhetta спільно з Пекінським інститутом архітектурного дизайну (BIAD) представила проєкт музею мистецтв Beijing Art Museum у Китаї.

Про це пише Dezeen.

Ключовим елементом будівлі стане круглий атріум, навколо якого розмістять галереї, фондосховища та допоміжні приміщення. Атріум з’єднає простори музею в єдину композицію та забезпечить доступ до різних рівнів експозиції.

Будівництво розпочали 31 грудня в районі Тунчжоу в Пекіні, над лінією метро. За задумом архітекторів музей має стати новим культурним осередком для місцевої спільноти та сприяти розвитку навколишньої міської інфраструктури.

Проєкт передбачає серію пелюсткоподібних об’ємів із заскленими торцевими фасадами, які розходяться від центрального атріуму. Усередині заплановано вигнуті сходи, що з’єднуватимуть галереї на різних рівнях.

У Snøhetta зазначають, що атріум працюватиме як «гравітаційна точка» будівлі. Галерейні, службові та технічні простори спіралеподібно оточують його й переходять у пелюсткоподібні об’єми з панорамними видами на місто.

Частину атріуму також передбачили як напіввідкриті зони для тимчасових виставок і зустрічей. Радіальна структура будівлі продовжиться в ландшафтному дизайні — з водоймами та скульптурами.

Після завершення Beijing Art Museum стане другим великим культурним проєктом Snøhetta в Пекіні після Beijing City Library, відкритої у 2023 році. Серед інших нещодавніх робіт студії — креативний простір у Бангкоку з піднятим громадським парком і нова штаб-квартира компанії Ford у штаті Мічиган.