Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

У Києві під загрозою опинилася єдина мозаїка Тетяни Яблонської

Ельміра Еттінгер 15 січня 2026
2002
У Києві під загрозою опинилася єдина мозаїка Тетяни Яблонської

Наприкінці грудня Київський державний фаховий хореографічний коледж імені Тетяни Таякіної уклав дві угоди на проведення капітального ремонту загальною вартістю понад 225 мільйонів гривень коштом держбюджету. Зокрема, частина витрат передбачена в межах програми «Велике будівництво». Про це повідомляють «Наші гроші».

Ремонт торкнеться і спального корпусу коледжу на вулиці Парково-Сирецькій, 4. На його фасаді розміщена мозаїка «Хлопчик, що грає на сопілці», виконана за ескізом Тетяни Яблонської — однієї з ключових постатей українського мистецтва ХХ століття.

Вперше про плани ремонту стало відомо ще 2021 року. Тоді авторка книги «Про мозаїки Києва» Олена Борисова та викладачка історії гімназії «Києво-Могилянський колегіум» Олена Рудь офіційно зверталися до керівництва коледжу з проханням забезпечити збереження мозаїки як об’єкта культурної цінності. Адміністрація закладу заявила про «розгляд можливості збереження мозаїчної роботи під час будівельних робіт». Наразі невідомо, чи буде панно збережене під час запланованого ремонту.

Через це активісти заявили про запровадження публічного контролю за перебігом ремонтних робіт. Це включатиме моніторинг дій підрядника та публічне інформування про будь-які загрози пошкодження чи демонтажу панно. Знищення, закриття або пошкодження мозаїки Тетяни Яблонської розцінюватиметься як втручання у культурну спадщину міста.

Фото: Олена Борисова
Мітки
Новини
Читайте також
Ганс Циммер напише музику для серіалу «Гаррі Поттер» від HBO «Ротація»: новий фільм Марини Ер Горбач покажуть на кінофестивалі у Роттердамі — ось перші кадри ChatGPT зміг самостійно вирішити нерозв'язану математичну задачу Пала Ердеша Без знущань і догхантерів: Рада ухвалила європейський закон про захист домашніх тварин
Куди піти в Києві 17–18 січня: лекція про флірт у Музеї Ханенків, джаз у Squat 17b і бал-маскарад у Closer 15 січня 2026 Бернар Арно: найбагатша людина Європи, яка завоювала французькі університети 15 січня 2026 Віталій Манський: «Мій фільм — для наступних поколінь українців» 15 січня 2026 Історія одного предмета: ніж — інструмент, що змінив кулінарію 13 січня 2026 «Звук падіння» Маші Шилінскі: яким вийшов фільм, що підкорив Канни 13 січня 2026 Нафтовий Вавілон: як попри диктатуру Венесуела стала країною з прогресивною архітектурою 12 січня 2026

© 2015…2026 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.