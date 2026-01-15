У Києві під загрозою опинилася єдина мозаїка Тетяни Яблонської

Наприкінці грудня Київський державний фаховий хореографічний коледж імені Тетяни Таякіної уклав дві угоди на проведення капітального ремонту загальною вартістю понад 225 мільйонів гривень коштом держбюджету. Зокрема, частина витрат передбачена в межах програми «Велике будівництво». Про це повідомляють «Наші гроші».

Ремонт торкнеться і спального корпусу коледжу на вулиці Парково-Сирецькій, 4. На його фасаді розміщена мозаїка «Хлопчик, що грає на сопілці», виконана за ескізом Тетяни Яблонської — однієї з ключових постатей українського мистецтва ХХ століття.

Вперше про плани ремонту стало відомо ще 2021 року. Тоді авторка книги «Про мозаїки Києва» Олена Борисова та викладачка історії гімназії «Києво-Могилянський колегіум» Олена Рудь офіційно зверталися до керівництва коледжу з проханням забезпечити збереження мозаїки як об’єкта культурної цінності. Адміністрація закладу заявила про «розгляд можливості збереження мозаїчної роботи під час будівельних робіт». Наразі невідомо, чи буде панно збережене під час запланованого ремонту.

Через це активісти заявили про запровадження публічного контролю за перебігом ремонтних робіт. Це включатиме моніторинг дій підрядника та публічне інформування про будь-які загрози пошкодження чи демонтажу панно. Знищення, закриття або пошкодження мозаїки Тетяни Яблонської розцінюватиметься як втручання у культурну спадщину міста.