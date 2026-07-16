Джо Байден випустить мемуари про своє президентство

Колишній президент США Джо Байден анонсував мемуари «Пообіцяй мені, Америко» («Promise Me, America») про своє президентство у 2021–2025 роках, пише The Guardian.

Книжка вийде 17 листопада 2026 року у видавництві Little, Brown and Company.

У мемуарах Байден розповість про ключові події свого президентства: пандемію COVID-19, відновлення економіки, події після штурму Капітолія 6 січня 2021 року, інфраструктурні програми, підтримку України, зміцнення НАТО та рішення вийти з президентських перегонів 2024 року.

У відеозверненні Байден сказав, що книжка буде про виклики, з якими зіткнулися США, а також про рішення, які він ухвалював на посаді президента, і причини цих рішень.

Книжка вийде через два тижні після проміжних виборів до Конгресу США. Associated Press зазначає, що така дата може викликати дискусії всередині Демократичної партії, оскільки частина демократів досі неоднозначно оцінює політичну спадщину Байдена та його рішення спершу балотуватися на другий термін.

У червні 2024 року після невдалих дебатів із Дональдом Трампом Байден зіткнувся з новою хвилею питань щодо свого стану здоров’я. Після цього він відмовився від участі в кампанії за переобрання. Замість нього від демократів балотувалася тодішня віцепрезидентка Камала Гарріс, однак вона програла Трампу.

Байден був найстаршим президентом в історії США, а його здоров’я часто обговорювали під час каденції. У 2025 році він повідомив, що в нього діагностували рак простати. В анонсі книжки Байден сказав, що наразі лікується і все «проходить дуже добре».

Назва «Promise Me, America» перегукується з попередніми мемуарами колишнього президента «Promise Me, Dad». Вони вийшли у 2017 році після смерті його сина Бо Байдена.

Після виходу книжки Байден планує промотур і серію інтерв’ю.