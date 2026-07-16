ЮНЕСКО допоможе відновити пошкоджену росіянами бібліотеку в Харкові

Міністерство культури України, ЮНЕСКО та Харківська державна наукова бібліотека імені В. Г. Короленка підписали тристоронній меморандум про співпрацю. Про це повідомили в пресслужбі Мінкульту.

Меморандум передбачає технічну допомогу ЮНЕСКО для збереження пошкоджених російськими обстрілами будівель бібліотеки та її фондів. Міністерство культури України координуватиме реалізацію проєкту.

У межах проєкту планують відремонтувати системи опалення службово-виробничого корпусу та нового книгосховища, замінити внутрішню водостічну систему книгосховища, а також відновити вузол комерційного обліку теплової енергії.

Харківська державна наукова бібліотека імені В. Г. Короленка — одна з найбільших бібліотек в Україні та у Європі. Обсяг її фондів складає більше ніж сім мільйонів примірників і документів різними мовами.

Будівля бібліотеки зазнала пошкоджень у березні 2022 року під час бомбардування Харкова. Попри наслідки війни, установа продовжує працювати для відвідувачів.

Новий меморандум продовжує співпрацю, започатковану у 2025 році. Попередня угода дала змогу провести першочергові заходи із захисту бібліотеки, а нинішній етап спрямований на більш системне збереження її будівель і фондів.