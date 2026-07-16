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Тариф на проїзд у Києві можуть повернути до 8 гривень: громадська рада при КМДА звернеться до Кличка

Ельміра Еттінгер 16 липня 2026
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Тариф на проїзд у Києві можуть повернути до 8 гривень: громадська рада при КМДА звернеться до Кличка

Після протесту 14 липня проти підвищення вартості проїзду в Києві відбулося засідання громадської ради при КМДА. Про це БЖ повідомив громадський діяч Віталій Дудін.

Паралельно зараз під будівлею КМДА триває новий протест проти підвищення вартості проїзду.

З 15 липня вартість разової поїздки в комунальному транспорті Києва становить 30 гривень. У міській владі раніше заявляли, що тариф у 8 гривень давно не покриває витрат перевізників, а економічно обґрунтована вартість проїзду є ще вищою.

За підсумками обговорення громадська рада при КМДА вирішила звернутися до мера Києва Віталія Кличка із закликом скасувати розпорядження про підвищення тарифів і повернути вартість проїзду до 8 гривень. Під час слухань протестувальники заявили, що тариф у 30 гривень є соціально необґрунтованим. Серед аргументів вони назвали низький рівень мінімальної зарплати, безробіття на рівні 11,6% і рівень бідності у 30%.

Фото: «Пряма дія»
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