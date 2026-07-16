У Києві повернули громаді приміщення в історичному будинку, де жив поет і археолог Олег Ольжич

Київська міська прокуратура через суд повернула територіальній громаді столиці нежитлові приміщення в будинку, де жив український археолог, поет, письменник і перекладач Олег Ольжич. Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Йдеться про приміщення площею 200 кв. м і вартістю понад 10,7 млн грн у будинку на вул. Гетьмана Павла Скоропадського, 15. Олег Ольжич жив тут наприкінці 1941 року — на початку 1942 року.

Будинок у 2011 році занесли до переліку об’єктів культурної спадщини міста Києва. Частина приміщень у ньому є комунальною власністю.

За даними прокуратури, приміщення незаконно вибули з комунальної власності. Територіальна громада Києва та уповноважені органи не ухвалювали рішень про їхнє відчуження.

У 2024 році право власності на ці приміщення зареєстрували за приватним підприємством на підставі підроблених документів, зазначають у прокуратурі.

Наприкінці лютого 2026 року Київська міська прокуратура звернулася до Господарського суду міста Києва з позовом про витребування нерухомості на користь територіальної громади. Суд задовольнив позов у повному обсязі.