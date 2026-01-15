Метью Макконагі запатентував свій голос для захисту від ШІ

Голлівудський актор Метью Макконагі та його юристи зробили безпрецедентний крок у боротьбі з несанкціонованим використанням штучного інтелекту. Відтепер його фраза «Alright, alright, alright!» із культового фільму «Під кайфом та збентежені» (1993) є офіційно зареєстрованою торговельною маркою. Про це пише Variety.

Юридична фірма Yorn Levine, що представляє інтереси Метью Макконагі, офіційно зареєструвала у Відомстві з патентів і торговельних марок США (USPTO) вісім торговельних марок для захисту цифрового образу актора. Ключовим активом стала звукова марка на легендарну фразу «Alright, alright, alright!», де патент детально описує навіть специфічну інтонацію та зміну висоти звуку в кожному слові.

Також під юридичний захист потрапили деякі відеофрагменти з актором та аудіозапис вислову «Just keep livin’, right?» з усіма характерними паузами. Такий крок дозволить Макконагі ефективніше боротися з несанкціонованим використанням його голосу та зовнішності штучним інтелектом у федеральних судах США.

Це дозволить блокувати не лише комерційну рекламу, а й будь-який ШІ-контент, що імітує його голос чи манери, навіть якщо автори відео не намагаються нічого продати.

Цікаво, що Макконагі не виступає проти технологій як таких. Він є інвестором компанії ElevenLabs, що займається ШІ-озвученням. Захист прав дозволяє йому самому контролювати ліцензування свого голосу. Наприклад, нещодавно він анонсував випуск своєї розсилки іспанською мовою, де текст буде читати ШІ-версія його власного голосу