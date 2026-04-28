Суд повернув громаді Києва незаконно приватизоване приміщення в будинку-пам’ятці

Ірина Маймур 28 квітня 2026
Північний апеляційний господарський суд витребував у комунальну власність нежитлове приміщення на вулиці Басейній у Києві. Воно розташоване в будинку-пам’ятці культурної спадщини на столичній Бесарабці. Про це повідомила Київська міська прокуратура.

Йдеться про приміщення площею 67,6 м² вартістю понад 4 мільйони гривень. За даними прокуратури, право приватної власності на нежитлові приміщення загальною площею майже 124 кв. м спершу зареєстрували за фізичною особою на підставі підроблених документів. Після цього майно протягом кількох днів двічі перепродали.

Печерська окружна прокуратура звернулася до суду з позовом про витребування приміщення. У 2020–2021 роках суди цивільної юрисдикції задовольнили цей позов.

Попри це, власниця поділила приміщення та передала їх до статутних капіталів створених нею товариств. У цих компаніях вона була директоркою та засновницею.

Після цього прокуратура повторно звернулася до Господарського суду, щоб витребувати комунальне майно вже в приватних товариств.

Північний апеляційний господарський суд задовольнив позов прокуратури. Приміщення площею 67,6 м² повернули громаді Києва.

Ще одна справа щодо іншого приміщення площею 56 м² перебуває на розгляді суду першої інстанції.

