Prada випустила колекцію індійських традиційних сандаль після скандалу з культурною апропріацією

Італійський модний дім Prada випустив лімітовану колекцію сандаль, натхнену традиційним індійським взуттям Kolhapuri. Майже рік тому компанія потрапила у скандал навколо культурної апропріації, пише BBC.

Нові моделі, які коштують близько €750 за пару, виготовляють в Індії майстри з штатів Махараштра та Карнатака, де це взуття має давню традицію. У компанії підкреслюють, що кожна пара створюється вручну.

Скандал виник у 2025 році, коли Prada показала такі сандалі на тижні моди в Мілані, не згадавши їхнє індійське походження. Тоді бренд назвав їх просто «шкіряними сандалями», що викликало критику з боку дизайнерів і ремісників. Згодом компанія визнала, що дизайн базується на Kolhapuri.

Разом із запуском колекції Prada оголосила про трирічну освітню програму для ремісників із восьми регіонів Індії. У співпраці з місцевими інститутами дизайну планують навчити близько 180 майстрів, а частина з них зможе пройти стажування в Італії.

У 2019 році Kolhapuri отримали статус географічного зазначення, який підтверджує їхнє походження. Водночас у самій Індії такі сандалі коштують у десятки разів дешевше — приблизно $5-10.