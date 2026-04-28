Померла Едіт Еґер — психологиня й авторка бестселера «Вибір», яка пережила Голокост

Артем Черничко 28 квітня 2026
У США на 99-му році життя померла Едіт Єва Еґер — американська психологиня угорського походження, яка пережила Голокост і стала всесвітньо відомою завдяки своїм мемуарам. Про смерть повідомила її родина.

«Вона пішла з тією ж грацією, з якою жила. Ніби ангел, що повернувся додому. Вона померла під ніжною опікою своєї родини та відданої команди», — йдеться у прощальному слові на сторінці авторки в інстаграмі.

Едіт народилася в 1927 році в Кошицях. В юності вона була талановитою балериною та гімнасткою, навіть входила до олімпійської збірної, звідки її виключили через антиєврейські закони.

У 1944-му 16-річну Едіт разом із родиною депортували до Аушвіцу. Її батьків відправили до газової камери за наказом сумнозвісного лікаря Йозефа Менгеле, який проводив смертоносні експерименти над в’язнями. Саму ж дівчину змусили танцювати перед ним, щоб вижити. Едіт та її сестра Магда пройшли крізь кілька концтаборів і були звільнені американськими солдатами навесні 1945 року з табору Гунскірхен.

Після війни Еґер емігрувала в США, де десятиліттями боролася з власними травмами. Лише у зрілому віці вона пішла навчатись і в 51 рік здобула докторський ступінь із клінічної психології. Визначальну роль у її становленні відіграла дружба з Віктором Франклом — видатним психіатром, який також пройшов через жахи концтаборів.

Свою першу книгу — автобіографію «Вибір» — Еґер опублікувала лише у 2017-му, коли їй було 90 років. Книга миттєво стала міжнародним бестселером. У ній Едіт описала не лише жахи війни, а й свій багаторічний духовний шлях до прощення та подолання посттравматичного розладу. Згодом вийшли ще дві її роботи: «Дар: 12 уроків, які врятують ваше життя» (2020) та «Балерина в Аушвіці» (2024).

