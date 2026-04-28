Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

Артем Черничко 28 квітня 2026
1119
Вчені відтворили останній жест жертви виверження Везувію за допомогою ШІ

Вчені відтворили останні миті життя чоловіка, який намагався врятуватися під час виверження Везувію у 79 році нашої ери. Нові розкопки в некрополі Порта Стабія відкрили приголомшливу деталь: тікаючи від «вогняного дощу», людина тримала над головою керамічну ступку, намагаючись захиститися від падіння каміння та попелу. Про це повідомили в археологічному парку «Помпеї».

Унікальність цього дослідження полягає у використанні ШІ. Археологічний парк спільно з Падуанським університетом створив цифрову реконструкцію жертви. Алгоритми та методи фоторетушування дали змогу перетворити дані розкопок на науково обґрунтований образ, доступний для сприйняття широкій аудиторії.

Окрім ступки, поруч із останками чоловіка археологи знайшли предмети, що свідчать про спробу спланованої втечі: керамічну олійну лампу (ймовірно, щоб орієнтуватися у попільній пітьмі), залізне кільце на мізинці та десять бронзових монет.

Ця знахідка вперше матеріально підтверджує свідчення очевидця подій Плінія Молодшого, який описував, як люди «прив'язували подушки до голів», щоб захиститися від уламків. Тепер науковці мають фізичний доказ такого жесту виживання.

Директор парку Габріель Цухтрігель зазначає, що обсяги археологічних даних сьогодні настільки великі, що лише за допомогою ШІ їх можна адекватно захистити та опрацювати. Водночас науковці наголошують: ШІ тільки створює гіпотези, а остаточне слово й інтерпретація минулого залишаються за людиною.

Зображення: Parco Archeologico di Pompei
Мітки
Новини
© 2015…2026 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.