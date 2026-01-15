Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

Ганс Циммер напише музику для серіалу «Гаррі Поттер» від HBO

Іван Назаренко 15 січня 2026
Компанія HBO підтвердила, що музику для майбутнього серіалу «Гаррі Поттер» напише Ганс Циммер разом зі своєю студією Bleeding Fingers Music. Прем’єра запланована на 2027 рік, кожна книга отримає окремий сезон, пише Variety.

За словами Циммера та композиторів Bleeding Fingers Кари Талве й Анже Розмана, новий саундтрек має зберегти зв’язок із музичною спадщиною франшизи, але водночас переосмислити її для формату престижного серіалу.

У кінофраншизі «Гаррі Поттера» над музикою працювали Джон Вільямс, Патрік Дойл, Ніколас Гупер і Александр Деспла. Цього ж разу за музичний супровід усього серіалу від початку до кінця буде відповідати одна й та сама команда композиторів.

Bleeding Fingers Music — колектив, заснований Циммером понад десять років тому. Студія найближчим часом відкриє офіс у Лондоні. Сам Циммер нині паралельно працює над фільмом «Дюна: Частина третя» та серіалом «Ейфорія».

Головні ролі в серіалі «Гаррі Поттер» зіграють Домінік Маклафлін (Гаррі), Арабелла Стентон (Герміона) та Аластер Стаут (Рон). До дорослого касту увійшли Джон Літгоу (Дамблдор), Паапа Ессієду (Снейп) і Джанет МакТір (Макґонеґел).

Фото: Raph_PH / Wikimedia Commons
