Любко Дереш, Павло Остріков і «Пиріг і Батіг»: оголосили короткі списки Шевченківської премії-2026

Комітет із Національної премії України імені Тараса Шевченка оприлюднив перелік літературно-мистецьких творів, допущених до третього туру конкурсу 2026 року.

Проза

Павло Белянський — роман «Битись не можна відступити»;

Любомир Дереш (Любко Дереш) — роман «Погляд Медузи. Маленька книга пітьми»;

Василь Іванина — історичні романи про родину Розумовських «Поціловані Богом»;

Степан Процюк — роман про Євгена Чикаленка «ПАН»;

Юрій Щербак — книга підсумків і пророцтв «Мертва пам’ять. Голоси і крики».

Поезія

Олексій Бик — книга поезій «#Приголосніголосні»;

В’ячеслав Гук — книга поезій «Кримський літопис»;

Ігор Павлюк — книга поезій «Танець Мамая».

Літературознавство і мистецтво

Олеся Авраменко — низка мистецтвознавчих науково-популярних творів з авторської серії «Accent» — чотири книги «Білокур»; «Приходько», «Тістол»;

Валерій Бітаєв, Юрій Мосенкіс — книга «Багатовікова літературно-мистецька зброя української перемоги»;

Лариса Семенко — книга «Наш тихий геній Леонтович»;

Сергій Тримбач — книга «Іван Миколайчук. Містерії долі».

Публіцистика і журналістика

Олег Криштопа — документальний роман «Радіо “Афродіта”»;

Мирослава Лубківська (Мирослава Барчук) — авторський документальний цикл «Остання війна» (три епізоди — «Анатомія рашизму», 1 серія, «Какая разніца», 2 серії, «СВО “Війна і мир”», 2 серії).

Музичне мистецтво

виконавці гурту «Пиріг і Батіг» Мар’ян Пирожок, Олександр Драчук і Маркіян Турканик із музичним альбомом «Замордовані. Подзвін перший»;

композитор Олексій Скрипник із хоровим концертом «Катарсис» для мішаного хору acappella на канонічні тексти, симфонією № 3 «Галина» для скрипки та симфонічного оркестру.

Кіномистецтво

Павло Остріков автор сценарію, режисер фільму «Ти – Космос»;

Тарас Томенко — режисер, співавтор сценарію повнометражного ігрового фільму «Будинок “Слово”. Нескінчений роман».

Концертно-виконавське мистецтво

виконавиці Леся Репецька (Леся Тельнюк) та Галина Батьковська (Галина Тельнюк), концертно-виконавська діяльність проєкту «ТЕЛЬНЮК: Сестри» протягом 2020-2025 років;

диригентка, художня керівниця Академічного хору ім. П. Майбороди Українського радіо Юлія Ткач із медіапроєктом «За крок до Перемоги», мистецькими циклами «Постаті» та «Зустріч епох», концертними програмами і фондовими записами 2020-2025 років.

Театральне мистецтво

режисерка Оксана Дмітрієва з виставами «Вертеп», «Жираф Монс» Харківського державного академічного театру ляльок ім. В. А. Афанасьєва, «Буря» Національного академічного українського драматичного театру імені Марії Заньковецької, «Медея» Івано-Франківського національного академічного театру імені Івана Франка;

команда вистави «Поромник» за п’єсою драматурга Джеза Баттерворта Національного академічного драматичного театру імені Лесі Українки: режисер-постановник Кирило Кашліков, художниця-постановнця Олена Дробна, виконавиця ролі Кейтлін Карні Олена Сілантьєва, виконавець ролі Квіна Карні Олександр Кобзар, виконавець ролі Малдуна Станіслав Боклан.

Візуальні мистецтва

Назар Білик, «Меморіал українським розвідникам», серії скульптур «Збурений простір», «Сплав»;

Микита Тітов, серія плакатів «Позивний Україна»;

Олена Турянська, проєкт «АГАПЕ. Абсолютна любов»;

Олена Гром, фотопроєкт «Вкрадена весна»;

Олександр Чекменьов, фотокнига «Обличчя війни» (Faces of War).

Декоративно-прикладне мистецтво

майстер художнього металу Олег Боньковський, мистецька серія «Хресна дорога України»;

майстер художнього скла Ігор Мацієвський, мистецький проєкт «Народжені у вогні» (серія художніх робіт українського скла);

художник Анатолій Федірко, серія вітражів для Головної синагоги Буковини ім. родини Майбергів, м. Чернівці.

Дизайн

Владислав Корнієнко, Ілля Павелець та Іван Грабко, культурно-мистецький публічний простір Національного цирку України «ММ»;

Володимир Стасенко, проєкт «ЛЮДИНА. Ідентифікація війною».

Творче кураторство культурно-мистецьких проєктів

куратори проєкту «Футуромарення» Вікторія Величко, Ольга Мельник й Ігор Оксаметний;

куратори виставки «Алла Горська. Боривітер» Тетяна Гаук, Олена Грозовська, Михайло Кулівник та Катерина Лісова, дизайнерка проєкту Дар’я Подольцева;

куратори міжнародного мистецького проєкту «Відчуття безпеки» Марина Конєва, Олександр Комаров, Тетяна Кочубінська, Максим Тимінько й Антоніна Стебур;

куратор культурно-мистецького проєкту «30х30. Сучасне українське мистецтво» Валерій Сахарук.

Фінальний, третій тур конкурсу запланований на другу половину лютого.

Шевченківська премія — найвища державна нагорода України в галузі культури та мистецтва. Її заснували 1961 року. Щороку присуджують не більше семи премій, а отримати її можна лише один раз у житті. Лауреатам вручають диплом, почесний знак і грошову винагороду — нині це 160 прожиткових мінімумів, що становить близько 467 тисяч гривень.