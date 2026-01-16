Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

Любко Дереш, Павло Остріков і «Пиріг і Батіг»: оголосили короткі списки Шевченківської премії-2026

Ірина Маймур 16 січня 2026
770

Комітет із Національної премії України імені Тараса Шевченка оприлюднив перелік літературно-мистецьких творів, допущених до третього туру конкурсу 2026 року.

Проза

  • Павло Белянський — роман «Битись не можна відступити»;
  • Любомир Дереш (Любко Дереш) — роман «Погляд Медузи. Маленька книга пітьми»;
  • Василь Іванина — історичні романи про родину Розумовських «Поціловані Богом»;
  • Степан Процюк — роман про Євгена Чикаленка «ПАН»;
  • Юрій Щербак — книга підсумків і пророцтв «Мертва пам’ять. Голоси і крики».

Поезія

  • Олексій Бик — книга поезій «#Приголосніголосні»;
  • В’ячеслав Гук — книга поезій «Кримський літопис»;
  • Ігор Павлюк — книга поезій «Танець Мамая».

Літературознавство і мистецтво

  • Олеся Авраменко — низка мистецтвознавчих науково-популярних творів з авторської серії «Accent» — чотири книги «Білокур»; «Приходько», «Тістол»;
  • Валерій Бітаєв, Юрій Мосенкіс — книга «Багатовікова літературно-мистецька зброя української перемоги»;
  • Лариса Семенко — книга «Наш тихий геній Леонтович»;
  • Сергій Тримбач — книга «Іван Миколайчук. Містерії долі».

Публіцистика і журналістика

  • Олег Криштопа — документальний роман «Радіо “Афродіта”»;
  • Мирослава Лубківська (Мирослава Барчук) — авторський документальний цикл «Остання війна» (три епізоди — «Анатомія рашизму», 1 серія, «Какая разніца», 2 серії, «СВО “Війна і мир”», 2 серії).

Музичне мистецтво

  • виконавці гурту «Пиріг і Батіг» Мар’ян Пирожок, Олександр Драчук і Маркіян Турканик із музичним альбомом «Замордовані. Подзвін перший»;
  • композитор Олексій Скрипник із хоровим концертом «Катарсис» для мішаного хору acappella на канонічні тексти, симфонією № 3 «Галина» для скрипки та симфонічного оркестру.

Кіномистецтво

  • Павло Остріков автор сценарію, режисер фільму «Ти – Космос»;
  • Тарас Томенко — режисер, співавтор сценарію повнометражного ігрового фільму «Будинок “Слово”. Нескінчений роман».

Концертно-виконавське мистецтво

  • виконавиці Леся Репецька (Леся Тельнюк) та Галина Батьковська (Галина Тельнюк), концертно-виконавська діяльність проєкту «ТЕЛЬНЮК: Сестри» протягом 2020-2025 років;
  • диригентка, художня керівниця Академічного хору ім. П. Майбороди Українського радіо Юлія Ткач із медіапроєктом «За крок до Перемоги», мистецькими циклами «Постаті» та «Зустріч епох», концертними програмами і фондовими записами 2020-2025 років.

Театральне мистецтво

  • режисерка Оксана Дмітрієва з виставами «Вертеп», «Жираф Монс» Харківського державного академічного театру ляльок ім. В. А. Афанасьєва, «Буря» Національного академічного українського драматичного театру імені Марії Заньковецької, «Медея» Івано-Франківського національного академічного театру імені Івана Франка;
  • команда вистави «Поромник» за п’єсою драматурга Джеза Баттерворта Національного академічного драматичного театру імені Лесі Українки: режисер-постановник Кирило Кашліков, художниця-постановнця Олена Дробна, виконавиця ролі Кейтлін Карні Олена Сілантьєва, виконавець ролі Квіна Карні Олександр Кобзар, виконавець ролі Малдуна Станіслав Боклан.

Візуальні мистецтва

  • Назар Білик, «Меморіал українським розвідникам», серії скульптур «Збурений простір», «Сплав»;
  • Микита Тітов, серія плакатів «Позивний Україна»;
  • Олена Турянська, проєкт «АГАПЕ. Абсолютна любов»;
  • Олена Гром, фотопроєкт «Вкрадена весна»;
  • Олександр Чекменьов, фотокнига «Обличчя війни» (Faces of War).

Декоративно-прикладне мистецтво

  • майстер художнього металу Олег Боньковський, мистецька серія «Хресна дорога України»;
  • майстер художнього скла Ігор Мацієвський, мистецький проєкт «Народжені у вогні» (серія художніх робіт українського скла);
  • художник Анатолій Федірко, серія вітражів для Головної синагоги Буковини ім. родини Майбергів, м. Чернівці.

Дизайн

  • Владислав Корнієнко, Ілля Павелець та Іван Грабко, культурно-мистецький публічний простір Національного цирку України «ММ»;
  • Володимир Стасенко, проєкт «ЛЮДИНА. Ідентифікація війною».

Творче кураторство культурно-мистецьких проєктів

  • куратори проєкту «Футуромарення» Вікторія Величко, Ольга Мельник й Ігор Оксаметний;
  • куратори виставки «Алла Горська. Боривітер» Тетяна Гаук, Олена Грозовська, Михайло Кулівник та Катерина Лісова, дизайнерка проєкту Дар’я Подольцева;
  • куратори міжнародного мистецького проєкту «Відчуття безпеки» Марина Конєва, Олександр Комаров, Тетяна Кочубінська, Максим Тимінько й Антоніна Стебур;
  • куратор культурно-мистецького проєкту «30х30. Сучасне українське мистецтво» Валерій Сахарук.

Фінальний, третій тур конкурсу запланований на другу половину лютого.

Шевченківська премія — найвища державна нагорода України в галузі культури та мистецтва. Її заснували 1961 року. Щороку присуджують не більше семи премій, а отримати її можна лише один раз у житті. Лауреатам вручають диплом, почесний знак і грошову винагороду — нині це 160 прожиткових мінімумів, що становить близько 467 тисяч гривень.

Фото на обкладинці: V'YAVA
Мітки
Новини
Читайте також
Керівниця франшизи «Зоряні війни» залишила посаду після 14 років роботи «Євробачення» анонсувало перший в історії тур містами Європи — до 70-річчя конкурсу Суд зобов’язав власника пам’ятки в центрі Києва укласти охоронний договір Ганс Циммер напише музику для серіалу «Гаррі Поттер» від HBO
Куди піти в Києві 17–18 січня: лекція про флірт у Музеї Ханенків, джаз у Squat 17b і бал-маскарад у Closer 15 січня 2026 Бернар Арно: найбагатша людина Європи, яка завоювала французькі університети 15 січня 2026 Віталій Манський: «Мій фільм — для наступних поколінь українців» 15 січня 2026 Історія одного предмета: ніж — інструмент, що змінив кулінарію 13 січня 2026 «Звук падіння» Маші Шилінскі: яким вийшов фільм, що підкорив Канни 13 січня 2026 Нафтовий Вавілон: як попри диктатуру Венесуела стала країною з прогресивною архітектурою 12 січня 2026

© 2015…2026 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.