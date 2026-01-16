Любко Дереш, Павло Остріков і «Пиріг і Батіг»: оголосили короткі списки Шевченківської премії-2026

Комітет із Національної премії України імені Тараса Шевченка оприлюднив перелік літературно-мистецьких творів, допущених до третього туру конкурсу 2026 року.
Проза
- Павло Белянський — роман «Битись не можна відступити»;
- Любомир Дереш (Любко Дереш) — роман «Погляд Медузи. Маленька книга пітьми»;
- Василь Іванина — історичні романи про родину Розумовських «Поціловані Богом»;
- Степан Процюк — роман про Євгена Чикаленка «ПАН»;
- Юрій Щербак — книга підсумків і пророцтв «Мертва пам’ять. Голоси і крики».
Поезія
- Олексій Бик — книга поезій «#Приголосніголосні»;
- В’ячеслав Гук — книга поезій «Кримський літопис»;
- Ігор Павлюк — книга поезій «Танець Мамая».
Літературознавство і мистецтво
- Олеся Авраменко — низка мистецтвознавчих науково-популярних творів з авторської серії «Accent» — чотири книги «Білокур»; «Приходько», «Тістол»;
- Валерій Бітаєв, Юрій Мосенкіс — книга «Багатовікова літературно-мистецька зброя української перемоги»;
- Лариса Семенко — книга «Наш тихий геній Леонтович»;
- Сергій Тримбач — книга «Іван Миколайчук. Містерії долі».
Публіцистика і журналістика
- Олег Криштопа — документальний роман «Радіо “Афродіта”»;
- Мирослава Лубківська (Мирослава Барчук) — авторський документальний цикл «Остання війна» (три епізоди — «Анатомія рашизму», 1 серія, «Какая разніца», 2 серії, «СВО “Війна і мир”», 2 серії).
Музичне мистецтво
- виконавці гурту «Пиріг і Батіг» Мар’ян Пирожок, Олександр Драчук і Маркіян Турканик із музичним альбомом «Замордовані. Подзвін перший»;
- композитор Олексій Скрипник із хоровим концертом «Катарсис» для мішаного хору acappella на канонічні тексти, симфонією № 3 «Галина» для скрипки та симфонічного оркестру.
Кіномистецтво
- Павло Остріков автор сценарію, режисер фільму «Ти – Космос»;
- Тарас Томенко — режисер, співавтор сценарію повнометражного ігрового фільму «Будинок “Слово”. Нескінчений роман».
Концертно-виконавське мистецтво
- виконавиці Леся Репецька (Леся Тельнюк) та Галина Батьковська (Галина Тельнюк), концертно-виконавська діяльність проєкту «ТЕЛЬНЮК: Сестри» протягом 2020-2025 років;
- диригентка, художня керівниця Академічного хору ім. П. Майбороди Українського радіо Юлія Ткач із медіапроєктом «За крок до Перемоги», мистецькими циклами «Постаті» та «Зустріч епох», концертними програмами і фондовими записами 2020-2025 років.
Театральне мистецтво
- режисерка Оксана Дмітрієва з виставами «Вертеп», «Жираф Монс» Харківського державного академічного театру ляльок ім. В. А. Афанасьєва, «Буря» Національного академічного українського драматичного театру імені Марії Заньковецької, «Медея» Івано-Франківського національного академічного театру імені Івана Франка;
- команда вистави «Поромник» за п’єсою драматурга Джеза Баттерворта Національного академічного драматичного театру імені Лесі Українки: режисер-постановник Кирило Кашліков, художниця-постановнця Олена Дробна, виконавиця ролі Кейтлін Карні Олена Сілантьєва, виконавець ролі Квіна Карні Олександр Кобзар, виконавець ролі Малдуна Станіслав Боклан.
Візуальні мистецтва
- Назар Білик, «Меморіал українським розвідникам», серії скульптур «Збурений простір», «Сплав»;
- Микита Тітов, серія плакатів «Позивний Україна»;
- Олена Турянська, проєкт «АГАПЕ. Абсолютна любов»;
- Олена Гром, фотопроєкт «Вкрадена весна»;
- Олександр Чекменьов, фотокнига «Обличчя війни» (Faces of War).
Декоративно-прикладне мистецтво
- майстер художнього металу Олег Боньковський, мистецька серія «Хресна дорога України»;
- майстер художнього скла Ігор Мацієвський, мистецький проєкт «Народжені у вогні» (серія художніх робіт українського скла);
- художник Анатолій Федірко, серія вітражів для Головної синагоги Буковини ім. родини Майбергів, м. Чернівці.
Дизайн
- Владислав Корнієнко, Ілля Павелець та Іван Грабко, культурно-мистецький публічний простір Національного цирку України «ММ»;
- Володимир Стасенко, проєкт «ЛЮДИНА. Ідентифікація війною».
Творче кураторство культурно-мистецьких проєктів
- куратори проєкту «Футуромарення» Вікторія Величко, Ольга Мельник й Ігор Оксаметний;
- куратори виставки «Алла Горська. Боривітер» Тетяна Гаук, Олена Грозовська, Михайло Кулівник та Катерина Лісова, дизайнерка проєкту Дар’я Подольцева;
- куратори міжнародного мистецького проєкту «Відчуття безпеки» Марина Конєва, Олександр Комаров, Тетяна Кочубінська, Максим Тимінько й Антоніна Стебур;
- куратор культурно-мистецького проєкту «30х30. Сучасне українське мистецтво» Валерій Сахарук.
Фінальний, третій тур конкурсу запланований на другу половину лютого.
Шевченківська премія — найвища державна нагорода України в галузі культури та мистецтва. Її заснували 1961 року. Щороку присуджують не більше семи премій, а отримати її можна лише один раз у житті. Лауреатам вручають диплом, почесний знак і грошову винагороду — нині це 160 прожиткових мінімумів, що становить близько 467 тисяч гривень.