Microsoft, Amazon і Meta платитимуть «Вікіпедії» за контент для навчання ШІ

Фонд Wikimedia Foundation уклав партнерські угоди з великими технологічними компаніями щодо платного використання контенту «Вікіпедії» для навчання моделей штучного інтелекту.

Серед партнерів — Microsoft, Meta та Amazon, повідомляє Reuters.

Йдеться про доступ до матеріалів енциклопедії через комерційну платформу Wikimedia Enterprise — офіційний API-сервіс для бізнесу. Саме його фонд ще в листопаді минулого року рекомендував використовувати компаніям, які розробляють системи ШІ, замість безконтрольного збору відкритих даних.

Окрім техгігантів, угоди також підписали ШІ-стартапи, зокрема Perplexity та французька компанія Mistral AI. Раніше Meta й Amazon уже використовували дані «Вікіпедії», а у 2022 році Wikimedia Foundation уклав окрему угоду з Google.

«Вікіпедія» налічує близько 65 мільйонів статей понад 300 мовами. Ці матеріали активно використовують розробники чатботів і ШІ-помічників, що в останні роки призвело до різкого зростання навантаження на сервери та операційних витрат фонду. Для некомерційної організації, яка переважно фінансується завдяки пожертвам користувачів, це стало суттєвим фінансовим викликом.

Президент Wikimedia Enterprise Лейн Бекер зазначив, що великі технологічні компанії поступово визнають критичну роль «Вікіпедії» у своїх продуктах і готові брати на себе зобов’язання щодо її довгострокової фінансової підтримки. За його словами, платний доступ дає бізнесу структуровані дані, адаптовані до масштабних обчислювальних потреб ШІ-моделей.

Контент енциклопедії створюють і підтримують близько 250–300 тисяч редакторів з усього світу, які пишуть, редагують і перевіряють матеріали. У Wikimedia Foundation наголошують, що нові угоди допоможуть зберегти стабільну роботу ресурсу в умовах зростання ролі ШІ.