TikTok перевірятиме вік європейських користувачів за новою технологією

TikTok найближчими тижнями почне впроваджувати по всій Європі нову технологію визначення віку користувачів.

Про це компанія повідомила Reuters.

Йдеться про систему, яку TikTok тестував у Європі протягом року. Вона аналізує інформацію профілю, опубліковані відео та поведінкові сигнали, щоб спрогнозувати, чи може акаунт належати неповнолітньому. Облікові записи, які система визначить як потенційно «дитячі», не блокуватимуть автоматично — їх перевірятимуть спеціалізовані модератори.

У TikTok зазначають, що попри масштабні зусилля індустрії у світі досі немає загальноприйнятого способу підтвердження віку, який водночас зберігав би приватність користувачів. Для оскарження блокувань компанія використовуватиме технологію оцінки віку за обличчям від сервісу Yoti, а також перевірки за кредитними картками й документами, виданими державними органами. Такий самий сервіс верифікації віку використовує і Meta у Facebook.

Нову систему запускають у відповідь на вимоги європейських регуляторів. Ті дедалі частіше критикують соцмережі за те, що перевірка віку або неефективна, або надто втручається в приватність.