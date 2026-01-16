На ВДНГ у Києві встановили безкоштовну мобільну лазню й намет для обігріву

На території ВДНГ у Києві запрацювали безкоштовна мобільна лазня та намет для обігріву.

Про це повідомив засновник спільноти One Life Артемій Сурін.

За його словами, ініціатива має на меті допомогти киянам пережити мороз і блекаути.

Мобільна лазня працює безкоштовно та приймає відвідувачів за погодинними слотами задля уникнення черг і скупчень людей.

Поруч встановили великий надувний намет для обігріву. Усередині можна зігрітися, випити гарячого чаю та відновитися після прогріву. Намет опалюють двома дров’яними пічками.

Геомітка локації доступна за посиланням. Запис на відвідування відбувається через повідомлення — потрібно вказати бажаний час і кількість людей. Лазня працює щодня з 12:00 до 18:00.

Організатори просять поширювати інформацію, щоби про можливість безкоштовно зігрітися дізналися всі, хто цього потребує.