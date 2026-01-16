Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

На ВДНГ у Києві встановили безкоштовну мобільну лазню й намет для обігріву

Ірина Маймур 16 січня 2026
414

На території ВДНГ у Києві запрацювали безкоштовна мобільна лазня та намет для обігріву.

Про це повідомив засновник спільноти One Life Артемій Сурін.

За його словами, ініціатива має на меті допомогти киянам пережити мороз і блекаути.

Мобільна лазня працює безкоштовно та приймає відвідувачів за погодинними слотами задля уникнення черг і скупчень людей.

Поруч встановили великий надувний намет для обігріву. Усередині можна зігрітися, випити гарячого чаю та відновитися після прогріву. Намет опалюють двома дров’яними пічками.

Геомітка локації доступна за посиланням. Запис на відвідування відбувається через повідомлення — потрібно вказати бажаний час і кількість людей. Лазня працює щодня з 12:00 до 18:00.

Організатори просять поширювати інформацію, щоби про можливість безкоштовно зігрітися дізналися всі, хто цього потребує.

Фото: Артемій Сурін
Мітки
Новини
Читайте також
Креативний директор Valentino створив власну версію сліпонів Vans Німеччина повернула Франції фрагменти гобелена з Байо, викрадені під час нацистської окупації «Кутюр» з Анджеліною Джолі: драма про світ моди вийде в прокат у березні — дивіться трейлер Музична школа в Києві відновила вітраж, який помилково опинився на смітнику
«На дотик усе тут як диван та пісок» — незрячі кияни про свої улюблені місця в столиці 16 січня 2026 Куди піти в Києві 17–18 січня: лекція про флірт у Музеї Ханенків, джаз у Squat 17b і бал-маскарад у Closer 15 січня 2026 Чому всі обговорюють «безсмертя» Бернара Арно? 15 січня 2026 Віталій Манський: «Мій фільм — для наступних поколінь українців» 15 січня 2026 Історія одного предмета: ніж — інструмент, що змінив кулінарію 13 січня 2026 «Звук падіння» Маші Шилінскі: яким вийшов фільм, що підкорив Канни 13 січня 2026

© 2015…2026 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.