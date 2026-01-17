Uklon та Bolt працюватимуть у Києві під час комендантської години

Сервіси виклику авто Uklon та Bolt відновлять цілодобову роботу в Києві з 00:00 17 січня — за погодженням із міською владою.

У комендантську годину водії зможуть підвозити пасажирів до пунктів незламності, місць обігріву та лікарень. Також буде доступна доставка їжі, ліків і необхідних речей. Мешканців і гостей столиці просять користуватися нічними поїздками лише за нагальної потреби.

Як пояснили в Uklon, приймати замовлення після опівночі зможуть усі водії сервісу. Водночас поліція продовжує патрулювання, тож пасажирів і водіїв можуть попросити пояснити мету поїздки. У Bolt зазначили, що виклик авто в застосунку працюватиме у звичному режимі.

Рішення ухвалили після звернення сервісів таксі до міської влади. Раніше, 16 січня, представники Bolt, Uklon та Uber звернулися до міського голови Києва Віталія Кличка та очільника КМВА Тимура Ткаченка з проханням дозволити роботу таксі в нічний час через надзвичайну ситуацію в енергетиці.

Пом’якшення правил пов’язане із запровадженим режимом надзвичайної ситуації в енергетичному секторі. Зокрема, людям дозволили без перепусток користуватися транспортом, щоб дістатися до пунктів незламності та обігріву.

Віце-прем’єр-міністр із відновлення України та міністр розвитку громад і територій Олексій Кулеба раніше заявив, що найближчим часом комендантську годину в Києві можуть послабити ще більше, зокрема дозволити пересування приватним транспортом без спеціальних дозволів.

У Uklon додали, що рішення про роботу сервісів у комендантську годину в інших містах ухвалюватимуть органи місцевої влади з огляду на безпекову ситуацію.

Нагадаємо, що раніше сервіси Bolt та Uklon уже відновили роботу під час комендантської години у Львові. Там таксі знову запрацювало в нічний час наприкінці жовтня 2024 року — також за погодженням із місцевою владою.