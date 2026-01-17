Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

Американський стартап випустив розумні окуляри для прямих ефірів на OnlyFans

Ірина Маймур 17 січня 2026
982

Американська компанія Mentra представила розумні окуляри Live Camera Glasses, створені спеціально для прямих трансляцій. Їхні вбудовані камери дозволяють вести ефіри на різних платформах, зокрема в OnlyFans, X, YouTube і Twitch, пише Gizmodo.

Окремої специфічної інтеграції з OnlyFans в окулярів немає, однак Mentra прямо вказує цю платформу серед сервісів, де можливі прямі трансляції. Важлива особливість гаджета — відкритий вихідний код. Це означає, що можливості окулярів не обмежені закритою екосистемою застосунків, як у конкурентів на кшталт Meta.

Live Camera Glasses призначені лише для зйомки та трансляцій — дивитися контент через них не можна. В окулярів немає дисплея, і це зроблено навмисно: відсутність екрана дозволяє суттєво зекономити заряд акумулятора. За заявою виробника, пристрій може працювати до 12 годин на одному заряді, хоча цей показник залежить від того, як активно використовуються камери.

Разом з окулярами користувачі отримають доступ до власного магазину застосунків Mentra MiniApp Store. Там можна завантажити мініпрограми для синхронного перекладу, нагадувань із календаря, простих ігор для тренування памʼяті тощо.

Окуляри знімають відео з максимальною роздільною здатністю 1080p і кутом огляду 119 градусів. За цими параметрами вони відповідають першому поколінню Ray-Ban Meta AI, але поступаються новішим моделям, які підтримують зйомку у 3K. Водночас Mentra Live Camera Glasses легші — вони важать 43 грами. Окуляри також сумісні з рецептурними лінзами.

Вартість Mentra Live Camera Glasses становить $299. Перші поставки заплановані на 15 лютого, друга партія — на 28 лютого.

Фото: Mentra
Мітки
Новини
Читайте також
Усесвіт серіалу «Бріджертони» розширять новими спінофами OpenAI запустила ChatGPT Translate — окремий сервіс для перекладу Uklon та Bolt працюватимуть у Києві під час комендантської години Fox проводить відкритий кастинг у перезапуск «Рятувальників Малібу» — знятись у серіалі може будь-хто
Київські замальовки. Випуск 20 17 січня 2026 «На дотик усе тут як диван та пісок» — незрячі кияни про свої улюблені місця в столиці 16 січня 2026 Куди піти в Києві 17–18 січня: лекція про флірт у Музеї Ханенків, джаз у Squat 17b і бал-маскарад у Closer 15 січня 2026 Чому всі обговорюють «безсмертя» Бернара Арно? 15 січня 2026 Віталій Манський: «Мій фільм — для наступних поколінь українців» 15 січня 2026 Історія одного предмета: ніж — інструмент, що змінив кулінарію 13 січня 2026

© 2015…2026 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.