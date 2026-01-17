OpenAI запустила ChatGPT Translate — окремий сервіс для перекладу

Компанія OpenAI запустила окремий вебсервіс ChatGPT Translate для перекладу текстів, пише The Verge.

Його позиціонують як прямого конкурента Google Translate — сервіс підтримує понад 50 мов, але української серед них наразі немає.

Інтерфейс ChatGPT Translate схожий на Google Translate: доступні два текстових поля — для введення оригінального тексту та для результату — і меню вибору мов, з яких і на які перекладають. Наразі сервіс може перекладати лише текст. Натомість Google Translate підтримує також зображення, документи та цілі вебсайти.

На головній сторінці сервісу зазначено, що він зможе працювати з текстом, зображеннями та голосом, але на цей момент доступний лише переклад тексту. У мобільних браузерах текст також можна вводити голосом.

Також ChatGPT Translate дозволяє обирати стиль перекладу: академічний, діловий, природний або «для дитини».

Функція перекладу вже кілька років доступна у звичайному чатботі ChatGPT, але тепер її винесли в окремий вебсервіс. Наразі ChatGPT Translate не має окремого мобільного застосунку — на відміну від Google Translate, який доступний і як сайт, і як застосунок для iOS і Android.

OpenAI не робила офіційного анонсу запуску сервісу та не повідомляла, яка саме мовна модель використовується для роботи перекладача.