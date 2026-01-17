Усесвіт серіалу «Бріджертони» розширять новими спінофами

Популярний костюмований серіал Netflix Бріджертони планують розширити новими спінофами.

Про це під час прем’єри четвертого сезону в Парижі заявив режисер і виконавчий продюсер серіалу Том Веріка, пише Deadline.

За словами Веріки, команда вже обговорює кілька нових проєктів у межах франшизи. Поштовхом до цього став успіх приквелу «Королева Шарлотта: Історія Бріджертонів».

Продюсер не назвав конкретних персонажів, які можуть отримати власні серіали, однак зазначив, що йдеться про героїв, із якими аудиторія вже знайома й до яких встигла емоційно прив’язатися.

«З таким великим акторським складом у нас є безліч історій, у які можна зануритися. І ті, про які ми зараз говоримо, будуть справді дуже, дуже приємними для глядачів», — зазначив Веріка.

Четвертий сезон «Бріджертонів» вийде у двох частинах: перша — 29 січня, друга — 26 лютого 2026 року. Сюжет зосередиться на історії Бенедикта Бріджертона (Люк Томпсон) і Софі Бек (Єрін Ха).

Серіал також уже продовжили на п’ятий і шостий сезони. Кому саме вони будуть присвячені, поки не розголошують. Водночас шоуранерка Джесс Браунелл раніше натякала, що власні сезони отримають Елоїза та Франческа Бріджертон, однак точна черговість їхньої появи поки не розголошується.