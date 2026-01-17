Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

Усесвіт серіалу «Бріджертони» розширять новими спінофами

Ірина Маймур 17 січня 2026
671

Популярний костюмований серіал Netflix Бріджертони планують розширити новими спінофами.

Про це під час прем’єри четвертого сезону в Парижі заявив режисер і виконавчий продюсер серіалу Том Веріка, пише Deadline.

За словами Веріки, команда вже обговорює кілька нових проєктів у межах франшизи. Поштовхом до цього став успіх приквелу «Королева Шарлотта: Історія Бріджертонів».

Продюсер не назвав конкретних персонажів, які можуть отримати власні серіали, однак зазначив, що йдеться про героїв, із якими аудиторія вже знайома й до яких встигла емоційно прив’язатися.

«З таким великим акторським складом у нас є безліч історій, у які можна зануритися. І ті, про які ми зараз говоримо, будуть справді дуже, дуже приємними для глядачів», — зазначив Веріка.

Четвертий сезон «Бріджертонів» вийде у двох частинах: перша — 29 січня, друга — 26 лютого 2026 року. Сюжет зосередиться на історії Бенедикта Бріджертона (Люк Томпсон) і Софі Бек (Єрін Ха).

Серіал також уже продовжили на п’ятий і шостий сезони. Кому саме вони будуть присвячені, поки не розголошують. Водночас шоуранерка Джесс Браунелл раніше натякала, що власні сезони отримають Елоїза та Франческа Бріджертон, однак точна черговість їхньої появи поки не розголошується.

Мітки
Новини
Читайте також
OpenAI запустила ChatGPT Translate — окремий сервіс для перекладу Американський стартап випустив розумні окуляри для прямих ефірів на OnlyFans Uklon та Bolt працюватимуть у Києві під час комендантської години Fox проводить відкритий кастинг у перезапуск «Рятувальників Малібу» — знятись у серіалі може будь-хто
Київські замальовки. Випуск 20 17 січня 2026 «На дотик усе тут як диван та пісок» — незрячі кияни про свої улюблені місця в столиці 16 січня 2026 Куди піти в Києві 17–18 січня: лекція про флірт у Музеї Ханенків, джаз у Squat 17b і бал-маскарад у Closer 15 січня 2026 Чому всі обговорюють «безсмертя» Бернара Арно? 15 січня 2026 Віталій Манський: «Мій фільм — для наступних поколінь українців» 15 січня 2026 Історія одного предмета: ніж — інструмент, що змінив кулінарію 13 січня 2026

© 2015…2026 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.