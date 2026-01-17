Маск вимагає від OpenAI і Microsoft $134 мільярди компенсації

Американський мільярдер Ілон Маск вимагає від OpenAI та Microsoft виплатити компенсацію в розмірі від $79 мільярдів до $134 мільярдів.

Бізнесмен звинувачує компанії у введенні його в оману під час створення OpenAI, повідомляє Bloomberg.

У судових матеріалах Маск стверджує, що на етапі заснування OpenAI декларувала неприбуткову модель роботи, однак згодом уклала масштабне партнерство з Microsoft і фактично почала діяти як комерційна структура. За його словами, це позбавило його права на частку в компанії, яку він допомагав заснувати у 2015 році.

Маск наполягає, що має право на частину поточної оцінки OpenAI у $500 мільярдів. У документах також зазначено, що його нібито «шахрайським шляхом» позбавили $38 мільйонів стартового капіталу — коштів, які він пожертвував компанії на початковому етапі її розвитку.

Як пише Bloomberg, Маск залишив раду директорів OpenAI у 2018 році. У 2023 році він заснував власну компанію у сфері штучного інтелекту, а у 2024-му розпочав судову тяганину проти співзасновника та генерального директора OpenAI Сема Альтмана через плани керувати компанією як комерційним бізнесом.

У OpenAI та Microsoft відкидають звинувачення Маска.

«Позов пана Маска продовжує бути безпідставним і частиною його постійної схеми переслідувань, і ми з нетерпінням чекаємо можливості продемонструвати це в суді», — йдеться в заяві OpenAI.

Нагадаємо, у серпні 2025 року Маск уже подавав позов проти OpenAI та Apple. Тоді він заявляв, що інтеграція ChatGPT в iPhone нібито обмежує конкуренцію на ринку штучного інтелекту.