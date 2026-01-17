Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

Маск вимагає від OpenAI і Microsoft $134 мільярди компенсації

Ірина Маймур 17 січня 2026
2969

Американський мільярдер Ілон Маск вимагає від OpenAI та Microsoft виплатити компенсацію в розмірі від $79 мільярдів до $134 мільярдів.

Бізнесмен звинувачує компанії у введенні його в оману під час створення OpenAI, повідомляє Bloomberg.

У судових матеріалах Маск стверджує, що на етапі заснування OpenAI декларувала неприбуткову модель роботи, однак згодом уклала масштабне партнерство з Microsoft і фактично почала діяти як комерційна структура. За його словами, це позбавило його права на частку в компанії, яку він допомагав заснувати у 2015 році.

Маск наполягає, що має право на частину поточної оцінки OpenAI у $500 мільярдів. У документах також зазначено, що його нібито «шахрайським шляхом» позбавили $38 мільйонів стартового капіталу — коштів, які він пожертвував компанії на початковому етапі її розвитку.

Як пише Bloomberg, Маск залишив раду директорів OpenAI у 2018 році. У 2023 році він заснував власну компанію у сфері штучного інтелекту, а у 2024-му розпочав судову тяганину проти співзасновника та генерального директора OpenAI Сема Альтмана через плани керувати компанією як комерційним бізнесом.

У OpenAI та Microsoft відкидають звинувачення Маска.

«Позов пана Маска продовжує бути безпідставним і частиною його постійної схеми переслідувань, і ми з нетерпінням чекаємо можливості продемонструвати це в суді», — йдеться в заяві OpenAI.

Нагадаємо, у серпні 2025 року Маск уже подавав позов проти OpenAI та Apple. Тоді він заявляв, що інтеграція ChatGPT в iPhone нібито обмежує конкуренцію на ринку штучного інтелекту.

Фото: Trevor Cokley / Wikimedia Commons
Мітки
Новини
Читайте також
Усесвіт серіалу «Бріджертони» розширять новими спінофами OpenAI запустила ChatGPT Translate — окремий сервіс для перекладу Американський стартап випустив розумні окуляри для прямих ефірів на OnlyFans Uklon та Bolt працюватимуть у Києві під час комендантської години
Київські замальовки. Випуск 20 17 січня 2026 «На дотик усе тут як диван та пісок» — незрячі кияни про свої улюблені місця в столиці 16 січня 2026 Куди піти в Києві 17–18 січня: лекція про флірт у Музеї Ханенків, джаз у Squat 17b і бал-маскарад у Closer 15 січня 2026 Чому всі обговорюють «безсмертя» Бернара Арно? 15 січня 2026 Віталій Манський: «Мій фільм — для наступних поколінь українців» 15 січня 2026 Історія одного предмета: ніж — інструмент, що змінив кулінарію 13 січня 2026

© 2015…2026 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.