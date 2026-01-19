Режисер «Марті Супрім» розповів, що вирізаний фінал фільму мав надприродний поворот з вампірами

Режисер Джош Сефді в подкасті A24 розповів про вирізаний фінал свого нового фільму «Марті Супрім», який у ранній версії сценарію мав різкий надприродний поворот. Про це повідомляє Hypebeast.

У початковому варіанті історія персонажа Тімоті Шаламе — зіркового гравця в пінг-понг — переносилася в кінець 1980-х. Марті показували вже немолодим і надзвичайно багатим підприємцем, який заробив статки на взуттєвому бізнесі. Фінальна сцена мала відбуватися на концерті Tears for Fears, де герой разом з онукою підбиває підсумки свого життя і власних рішень.

Раптом позаду Марті з’являвся персонаж Мілтона Роквелла у виконанні Кевіна О’Лірі і кусав його за шию. Цей момент мав стати підтвердженням ранньої заяви Роквелла про те, що він є вампіром. Сефді був настільки впевненим у цьому фіналі, що вже навіть замовив ікла для персонажа О’Лірі.

Керівництво A24 засумнівалось у такому жанровому зламі, і фінал у підсумку замінили на більш приземлений. За даними Variety, сам О’Лірі пізніше зізнавався, що розчарований вирізанням сцени, вважаючи вампірський фінал логічною карою для егоїстичного героя.