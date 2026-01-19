Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

Іван Назаренко 19 січня 2026
Соцмережа Threads від Meta обігнала X Ілона Маска за популярністю на смартфонах

Попри скепсис щодо Threads і його запуску 2023 року, нові дані аналітичної компанії Similarweb показують, що платформа Meta зараз видається сильнішою за X Ілона Маска у мобільному сегменті. За їхніми підрахунками, Threads уже випереджає сервіс Ілона Маска за кількістю щоденних активних користувачів, котрі заходять зі смартфонів, повідомляє Gizmodo.

Упродовж минулого року Threads і X кілька разів зрівнювалися за мобільною аудиторією. Вперше Threads ненадовго обігнав конкурента, потім показники зблизилися, а в жовтні Threads знову вийшов уперед. Останній звіт Similarweb фіксує ще помітнішу різницю: близько 141,5 мільйона щоденних активних користувачів на iOS та Android у Threads проти приблизно 125 мільйонів у X.

Водночас X зберігає серйозну перевагу у вебверсії. За даними Forbes, у вересні минулого року X.com мав понад 140 мільйонів щоденних активних користувачів у браузері, тоді як сайт Threads приваблював лише близько 7,7 мільйона.

Варто враховувати й екосистему Meta. Threads тісно інтегрований з Instagram, і компанія активно перекидає користувачів між сервісами, що автоматично підсилює зростання аудиторії. Плюс обидві платформи існують у межах великої інфраструктури Facebook, чого X або Bluesky запропонувати не можуть.

Зростання Threads також збіглося з репутаційними проблемами X. Нещодавній скандал із чатботом компанії, який генерував оголені зображення реальних людей, зокрема за участю неповнолітніх, боляче вдарив по довірі до платформи. На тлі цього виграли й конкуренти: за даними Appfigures, Bluesky у піковий момент отримав до 50% приросту щоденних завантажень.

Фото: Dave Adamson / Unsplash
