Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

Нейромережа Ілона Маска більше не зможе «роздягати» людей в X

Іван Назаренко 15 січня 2026
1010
Нейромережа Ілона Маска більше не зможе «роздягати» людей в X

Компанія xAI Ілона Маска оголосила, що обмежить можливості нейромережі Grok щодо редагування зображень реальних людей, зокрема заборонить змінювати фото так, аби люди були вдягнені у відвертий одяг. Про це повідомляє The Guardian.

Рішення ухвалили на тлі масштабної критики через використання Grok для створення сексуалізованих зображень реальних людей у соцмережі X. Користувачі масово застосовували Grok для роздягання жінок і дітей без їхньої згоди та поширювали такі зображення в X. За останні тижні платформа була заповнена буквально тисячами подібних ШІ-картинок.

У xAI заявили, що нові обмеження мають додати рівень захисту, щоб користувачів, які порушують закон або правила сервісу, можна було притягнути до відповідальності. Компанія підкреслила політику нульової толерантності до сексуальної експлуатації дітей, несанкціонованої оголеності та небажаного сексуального контенту.

Обмеження, оголошені X, поширюються на всіх користувачів, включно з платними підписниками. Водночас компанія не уточнила, чи діятимуть ті самі правила в окремому застосунку Grok поза соцмережею X.

У США три сенатори-демократи закликали Apple і Google прибрати X та Grok з App Store і Google Play, посилаючись на поширення несанкціонованих сексуальних зображень жінок і неповнолітніх. Подібні вимоги висунула й коаліція жіночих організацій. Каліфорнійський генеральний прокурор розпочав перевірку, а у Великій Британії регулятор Ofcom відкрив розслідування.

Маск зі свого боку наполягає, що Grok не генерує зображення самостійно, а лише відповідає на запити користувачів, і що інструмент запрограмований відмовляти в незаконних діях та дотримуватися законів конкретних країн. Він також заявляв, що використання Grok для створення нелегального контенту тягне за собою ті самі наслідки, що й публікація такого контенту вручну.

Варто зазначити, що ще минулого тижня X обмежив можливість генерації та редагування зображень для користувачів без платної підписки.

Фото: Gage Skidmore / Wikimedia Commons
Мітки
Новини
Читайте також
Ганс Циммер напише музику для серіалу «Гаррі Поттер» від HBO «Ротація»: новий фільм Марини Ер Горбач покажуть на кінофестивалі у Роттердамі — ось перші кадри ChatGPT зміг самостійно вирішити нерозв'язану математичну задачу Пала Ердеша Без знущань і догхантерів: Рада ухвалила європейський закон про захист домашніх тварин
Куди піти в Києві 17–18 січня: лекція про флірт у Музеї Ханенків, джаз у Squat 17b і бал-маскарад у Closer 15 січня 2026 Бернар Арно: найбагатша людина Європи, яка завоювала французькі університети 15 січня 2026 Віталій Манський: «Мій фільм — для наступних поколінь українців» 15 січня 2026 Історія одного предмета: ніж — інструмент, що змінив кулінарію 13 січня 2026 «Звук падіння» Маші Шилінскі: яким вийшов фільм, що підкорив Канни 13 січня 2026 Нафтовий Вавілон: як попри диктатуру Венесуела стала країною з прогресивною архітектурою 12 січня 2026

© 2015…2026 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.