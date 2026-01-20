Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

На Київщині запрацював автономний потяг-кухня з гарячими обідами

Ірина Маймур 20 січня 2026
2030

У Бучанському районі Київської області розпочав роботу автономний потяг-кухня.

Він забезпечує громади гарячим харчуванням під час морозів і відключень електрики, повідомив голова Київської ОВА Микола Калашник.

Готові порції з потяга-кухні отримують громади Бучі, Ірпеня, Гостомеля, Бородянки, Дмитрівки, Немішаєвого та Білогородки. На місцях організовують подальшу логістику й доставку.

У перший день роботи громадам передали майже 4,5 тисячі порцій гарячих обідів. Їжу доставили до місць тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб, через територіальні центри й соціальні служби — маломобільним і малозахищеним мешканцям, а також аварійним бригадам енергетиків.

Потяг-кухня є повністю автономним. Тут можна готувати до 10 тисяч порцій на добу. Меню включає перші та основні страви, салати й фрукти. Команда поїзда відповідає за приготування їжі, а громади — за її доставку споживачам.

Паралельно в області працює мобільна кухня — благодійний фудтрак «Їжа без кордонів». За неповний тиждень у Борисполі він видав 22,5 тисячі порцій гарячої їжі, після чого переїхав до Броварів. Проєкт реалізують спільно з фондом «Іскра Добра» та волонтерським рухом «Добробат». Потужність мобільної кухні — близько 10 тисяч порцій на добу.

Також на Київщині розширюють мережу пунктів незламності. Область отримає ще 10 «вагонів незламності» — по два для громад Боярки, Ірпеня, Бучі, Бородянки та Вишневого. Загалом у регіоні діятиме 19 таких вагонів. Вони мають опалення, обладнані Starlink, зарядними станціями та побутовою технікою й можуть одночасно прийняти близько 50 людей.

Фото: Микола Калашник
