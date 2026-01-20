Бруно Марс зіграв віртуальний концерт на ігровій платформі Roblox

Американський співак Бруно Марс зіграв віртуальний концерт у мінігрі Steal a Brainrot на платформі Roblox.

Про це пише NME.

Виступ став першим музичним шоу саме в цій грі. Концерт тривав близько семи хвилин. Під час сету артист виконав новий сингл I Just Might з майбутнього альбому The Romantic, а також хіт 2012 року Locked Out of Heaven.

Попри те, що подію анонсували лише за тиждень, до концерту долучилися понад 12,7 мільйона геймерів. Крім перегляду виступу, користувачі могли зібрати тематичні внутрішньоігрові предмети, пов’язані з Бруно Марсом. Один із них — персонаж Brunito Marsito — вважається рідкісним секретним елементом гри й генерує значну кількість внутрішньоігрової валюти.

Раніше Roblox приймав масштабні онлайн-концерти Charli XCX, Twenty One Pilots, The Chainsmokers і Lil Nas X, однак виступ Бруно Марса став першим саме в грі Steal a Brainrot.

Для артиста це був старт промокампанії альбому The Romantic — його першої сольної платівки за десять років. Її реліз запланований на 27 лютого. На підтримку альбому співак вирушить у світовий стадіонний тур: після старту продажу квитків організатори додали ще 31 концерт через високий попит.

Steal a Brainrot — це багатокористувацька мінігра Roblox. 2025 року вона стала першою в екосистемі платформи грою, кількість одночасних користувачів якої перевищила 25 мільйонів. Проєкт створив незалежний розробник SpyderSammy. Згодом права на гру придбала студія DoBig Studios.