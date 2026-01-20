Лувр закрився вже втретє за місяць — музею це коштуватиме щонайменше €1 мільйон

Лувр знову не відкрився для відвідувачів через страйк персоналу — це вже третє закриття музею протягом місяця. У керівництві підтвердили, що робота припинена на весь день. Профспілки вимагають збільшення штату, підвищення зарплат і кращого утримання будівлі колишнього королівського палацу. Про це повідомляє France 24.

З початку страйкового руху в середині грудня 2025 року адміністрація оголосила про найм майже 140 нових працівників, а в Міністерстві культури Франції запланували окрему зустріч щодо можливого перегляду зарплат. Водночас частина профспілок критикує стиль управління директорки музею Лоранс де Кар, називаючи його відстороненим і негнучким.

Представники колективу наголошують, що проблема не лише в грошах. За їхніми словами, навіть у разі фінансових поступок напруження збережеться, якщо модель управління не зміниться. У профспілках заявляють, що керівництво не визнає власних помилок і не йде на реальний діалог.

Два попередні закриття музею в грудні та на початку січня вже коштували Лувру щонайменше мільйон євро втраченої виручки. Додатковий тиск на керівництво посилив жовтневий зухвалий пограбунок, через що оприявнилися серйозні проблеми з безпекою.