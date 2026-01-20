Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

Лувр закрився вже втретє за місяць — музею це коштуватиме щонайменше €1 мільйон

Іван Назаренко 20 січня 2026
1187
Лувр закрився вже втретє за місяць — музею це коштуватиме щонайменше €1 мільйон

Лувр знову не відкрився для відвідувачів через страйк персоналу — це вже третє закриття музею протягом місяця. У керівництві підтвердили, що робота припинена на весь день. Профспілки вимагають збільшення штату, підвищення зарплат і кращого утримання будівлі колишнього королівського палацу. Про це повідомляє France 24.

З початку страйкового руху в середині грудня 2025 року адміністрація оголосила про найм майже 140 нових працівників, а в Міністерстві культури Франції запланували окрему зустріч щодо можливого перегляду зарплат. Водночас частина профспілок критикує стиль управління директорки музею Лоранс де Кар, називаючи його відстороненим і негнучким.

Представники колективу наголошують, що проблема не лише в грошах. За їхніми словами, навіть у разі фінансових поступок напруження збережеться, якщо модель управління не зміниться. У профспілках заявляють, що керівництво не визнає власних помилок і не йде на реальний діалог.

Два попередні закриття музею в грудні та на початку січня вже коштували Лувру щонайменше мільйон євро втраченої виручки. Додатковий тиск на керівництво посилив жовтневий зухвалий пограбунок, через що оприявнилися серйозні проблеми з безпекою.

Фото: Mika Baumeister / Unsplash
Мітки
Новини
Читайте також
Творці «Сфери» в Лас-Вегасі збудують таку саму будівлю у Вашингтоні Український гурт YAGODY виступить на одній із найвпливовіших радіостанцій у світі АТБ оновлює правила поводження з тваринами після скандалу в Дніпрі OpenAI випустить перший фізичний ШІ-пристрій у 2026 році
«28 років по тому: Храм кісток»: чому людям досі подобаються фільми про зомбі? 20 січня 2026 Софія Ізелла не хоче, щоб вам було зручно 20 січня 2026 «Марті Супрім» — найвеличніший фільм року? 19 січня 2026 Київські замальовки. Випуск 20 17 січня 2026 «На дотик усе тут як диван та пісок» — незрячі кияни про свої улюблені місця в столиці 16 січня 2026 Куди піти в Києві 17–18 січня: лекція про флірт у Музеї Ханенків, джаз у Squat 17b і бал-маскарад у Closer 15 січня 2026

© 2015…2026 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.