Лувр заґратував галерею Аполлона після «пограбування століття»

У Луврі почали запроваджувати екстрені заходи безпеки, встановивши масивні захисні решітки на вікнах галереї Аполлона. Це відповідь музею на зухвале пограбування, що сталося в жовтні цього року, пише Le Monde.

Директорка музею Лоранс де Кар пообіцяла, що захисні конструкції повернуть на місце ще до Різдва. Раніше вікна галереї вже мали подібний захист, проте його демонтували у 2003–2004 роках під час реставраційних робіт. Напередодні робітники за допомогою підйомного крана встановили велику решітку на високі французькі вікна галереї. Наразі адміністрація обговорює можливість встановлення захисту на всі інші вікна музею.

Зухвале пограбування, яке вже встигли охрестити «злочином століття», сталося 19 жовтня. Зловмисники припаркували вантажівку з розсувною драбиною прямо під вікнами галереї Аполлона, де зберігалися королівські прикраси. Піднявшись, вони розбили вікно та розрізали скляні вітрини болгаркою. Викрадені коштовності вартістю €88 мільйонів досі не знайдені.

Це лише один із етапів посилення безпеки Лувру, який перебуває під пильною увагою через виявлені вразливості. На території музею вже розгорнули постійний підрозділ поліції та розпочали модернізацію системи відеоспостереження. Минулого тижня адміністрація також заявила про впровадження нових систем захисту від несанкціонованого проникнення по всьому периметру музейного комплексу.