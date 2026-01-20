Український гурт YAGODY виступить на одній із найвпливовіших радіостанцій у світі

Український театрально-музичний гурт YAGODY виступить на американській радіостанції KEXP у Сіетлі.

Про це повідомляє лейбл Enko.

Запис розпочнеться 20 січня об 11:00 за тихоокеанським часом, тобто о 21:00 за київським. Формат передбачає сесію наживо у студії та інтерв’ю. Потім матеріал вийде у вигляді відео- й аудіорелізів на платформах KEXP.

KEXP — це некомерційна музична організація та одна з найвпливовіших незалежних радіостанцій у світі, відома студійними лайвами й підтримкою міжнародної інді-сцени. Раніше в ефірі KEXP з українських артистів виступали «ДахаБраха», Dakh Daughters та Maryna Krut. Серед світових імен — Stromae, Arctic Monkeys, Florence and the Machine, Aurora, Cigarettes After Sex та інші.

YAGODY працюють у жанрі етнодрами та театрального перформансу. Театр є ключовою складовою їхньої музики: учасниці гурту — професійні акторки.

Гурт брав участь у Нацвідборі на «Євробачення» у 2024 році з піснею Tsunamia, а у 2025-му — із треком «БрамаЯ».