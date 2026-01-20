Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

Адміністрація Трампа хоче продати будівлю з розписами епохи Нового курсу — активісти проти

Ірина Маймур 20 січня 2026
Група художників, пам’яткоохоронців й активістів виступила проти планів адміністрації Дональда Трампа продати Федеральну будівлю імені Вілбура Дж. Коена у Вашингтоні разом із творами мистецтва, що зберігаються всередині.

Про це повідомляє Hyperallergic.

Федеральна будівля імені Вілбура Дж. Коена

Активісти створили петицію з вимогою зупинити продаж будівлі, яку неофіційно називають «Сикстинською капелою мистецтва Нового курсу». Авторами звернення стали виконавчий директор правозахисної організації Social Security Works Алекс Лоусон і місцевий художник-мураліст, відомий під псевдонімом Absurdly Well.

У петиції йдеться про те, що можливе знесення або перебудова споруди стане «руйнівною та незворотною втратою». За словами Absurdly Well, «адміністрація Трампа намагається стерти пам’ять та історію країни, паралельно ліквідуючи системи боротьби з бідністю, на які американці покладалися поколіннями».

Плани щодо продажу будівлі є частиною ширшої ініціативи влади. Після того як для будівництва нової бальної зали знесли східне крило Білого дому, а до Центру Кеннеді додали ім’я Трампа, президент має намір продати з аукціону чотири федеральні будівлі приватним забудовникам.

Одна з них — будівля Вілбура Дж. Коена, де розташовані штаб-квартира Адміністрації соціального забезпечення США та офіси державного міжнародного мовника США «Голос Америки». Споруду в стилі єгипетського відродження, спроєктовану архітектором Чарльзом Клаудером, в 1978 році внесли до Національного реєстру історичних місць США.

Особливу цінність мають інтер’єри будівлі. Тут зберігаються розписи епохи Нового курсу авторства Бена Шана, Філіпа Гастона, Сеймура Фогеля, а також Етель і Дженне Магафан. Найвідомішою серед них є робота Бена Шана «Сенс соціального забезпечення» (1942), виконана в техніці фреско-секко — по сухій штукатурці. Вона зображує, як федеральна система фінансової підтримки допомогла американським родинам вийти з бідності після Великої депресії. Сам Шан називав її «найкращою з усього, що я зробив».

Фрагмент роботи «Значення соціального забезпечення» Бена Шана

За словами захисниці історичних пам’яток Джуді Чессер, ці роботи буде «дуже важко та дорого прибрати», що ставить під загрозу їхнє збереження в разі продажу будівлі.

Активісти закликають адміністрацію переглянути свої плани та зберегти будівлю разом із мистецькою спадщиною, яку вважають важливою частиною історії США.

Фото: Rhododendrites / Wikimedia Commons; GSA / Wikimedia Commons
