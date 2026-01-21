Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

Ukrainian Fashion Week перенесли через російські атаки на енергосистему

Ірина Маймур 21 січня 2026
940

Оргкомітет Ukrainian Fashion Week оголосив нові дати проведення сезону осінь-зима 2026/27.

Через безперервні російські атаки на енергосистему України покази перенесли з 5–8 лютого на 12–15 березня 2026 року.

Як зазначають організатори, рішення ухвалили з огляду на технічні обставини та загальну безпекову ситуацію в Києві. Новий сезон Ukrainian Fashion Week відбудеться в березні — після Paris Fashion Week.

«Українська fashion-індустрія зіштовхнулася з безпрецедентними викликами, проте ми продовжуємо працювати та готуємо новий сезон, адже модна індустрія є важливою складовою культурної дипломатії та економіки України», — прокоментувала співзасновниця та CEO Ukrainian Fashion Week Ірина Данилевська.

Сезон осінь-зима 2026/27 буде присвячений сталим та інноваційним підходам українських дизайнерів, які створюють колекції в умовах повномасштабної війни.

Фото на обкладинці: Ukrainian Fashion Week
Мітки
Новини
Читайте також
У Києві створюють культурний простір на місці зустрічей шістдесятників Netflix оновлює застосунок, щоб конкурувати з соціальними мережами Львів економить енергію: в місті вимикають кожен третій ліхтар і підсвітку будівель Син Девіда Бекхема звинуватив батьків у спробах зруйнувати його шлюб
«28 років по тому: Храм кісток»: чому людям досі подобаються фільми про зомбі? 20 січня 2026 Софія Ізелла не хоче, щоб вам було зручно 20 січня 2026 «Марті Супрім» — найвеличніший фільм року? 19 січня 2026 Київські замальовки. Випуск 20 17 січня 2026 «На дотик усе тут як диван та пісок» — незрячі кияни про свої улюблені місця в столиці 16 січня 2026 Куди піти в Києві 17–18 січня: лекція про флірт у Музеї Ханенків, джаз у Squat 17b і бал-маскарад у Closer 15 січня 2026

© 2015…2026 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.