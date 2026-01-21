Ukrainian Fashion Week перенесли через російські атаки на енергосистему

Оргкомітет Ukrainian Fashion Week оголосив нові дати проведення сезону осінь-зима 2026/27.

Через безперервні російські атаки на енергосистему України покази перенесли з 5–8 лютого на 12–15 березня 2026 року.

Як зазначають організатори, рішення ухвалили з огляду на технічні обставини та загальну безпекову ситуацію в Києві. Новий сезон Ukrainian Fashion Week відбудеться в березні — після Paris Fashion Week.

«Українська fashion-індустрія зіштовхнулася з безпрецедентними викликами, проте ми продовжуємо працювати та готуємо новий сезон, адже модна індустрія є важливою складовою культурної дипломатії та економіки України», — прокоментувала співзасновниця та CEO Ukrainian Fashion Week Ірина Данилевська.

Сезон осінь-зима 2026/27 буде присвячений сталим та інноваційним підходам українських дизайнерів, які створюють колекції в умовах повномасштабної війни.