Європейці запускають власну версію X — соцмережу W

Європейські організації планують запустити соціальну платформу W — її позиціонують як альтернативу X, пише CyberNews.

Проєкт представили 20 січня на Всесвітньому економічному форумі в Давосі — на тлі загострення взаємин між ЄС і США та зростання критики в бік американських соцмереж.

Платформа W передбачає обов’язкову ідентифікацію користувачів і верифікацію через фото. За задумом авторів це має підтверджувати, що акаунти належать реальним людям, і зменшити вплив ботів і системної дезінформації.

CEO платформи Анна Цайтер пояснює, що літера W означає We («Ми»), а два «V», з яких сформовано знак, символізують Values («цінності») та Verified («перевірені»). Дані користувачів зберігатимуть децентралізовано в Європі — із дотриманням вимог європейського законодавства про захист персональних даних.

Запуск W відбувається на тлі загострення конфлікту між Брюсселем і великими технологічними компаніями. Соцмережу X, що належить Ілону Маску, нещодавно оштрафували на €120 мільйонів за порушення правил прозорості в межах Європейського акта про цифрові послуги. У відповідь Маск публічно розкритикував Євросоюз.

Раніше група з 54 депутатів Європарламенту звернулася до президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн із закликом підтримувати європейські альтернативи домінантним соціальним платформам. У листі вони заявили, що X більше не є відкритим і збалансованим інструментом для політичної комунікації й журналістики.

Наразі W ще не доступна для широкого кола користувачів. Презентація в Давосі стала першим публічним анонсом платформи, котру її автори позиціонують як європейську відповідь на кризу довіри до соціальних мереж.