NASA заплатить $750 тисяч за ідею, чим годувати астронавтів під час тривалих місій

NASA оголосило про старт конкурсу Mars to Table Challenge, мета якого — знайти рішення для харчування астронавтів під час довготривалих місій на Місяць і Марс.

Загальний призовий фонд конкурсу становить $750 тисяч, а його фінал запланований на вересень 2026 року.

У космічному агентстві пояснюють, що одна з ключових проблем майбутніх експедицій — неможливість узяти із Землі запас їжі на кілька років. Регулярне доставлення вантажів також вважають надто дорогим і ризикованим. Тому NASA пропонує змінити підхід: їжа для астронавтів має перестати бути вантажем і стати частиною автономної інфраструктури місії.

У межах конкурсу учасники отримали завдання розробити повноцінну систему харчування для екіпажу на Марсі, яка б забезпечила астронавтів поживною, безпечною та смачною їжею. Водночас не більш як половина продуктів може доставлятися із Землі — решту необхідно виробляти безпосередньо на місці. Система мусить охоплювати весь цикл: від вирощування і приготування їжі до переробки відходів із мінімальними втратами ресурсів. У NASA наголошують, що смак продуктів також важливий, адже він безпосередньо впливає на психологічний стан екіпажу в умовах тривалої ізоляції.

Окремо в агентстві зазначають, що Mars to Table Challenge має потенціал і для земних застосувань. Технології, створені для космічних місій, можуть бути корисними для виробництва їжі в регіонах з обмеженими ресурсами — зокрема на полярних дослідницьких станціях або у віддалених громадах із нестабільними ланцюгами постачання.

Конкурс є глобальним і відкритим для команд з усього світу, однак грошові призи передбачені лише для учасників зі США. Американські команди змагатимуться за $300 тисяч за перше місце, $200 тисяч — за друге і $100 тисяч — за третє, а також за три спеціальні нагороди по $50 тисяч за окремі досягнення. Міжнародні команди також братимуть участь у фіналі, проте для них передбачено лише статус міжнародного переможця без фінансової винагороди.