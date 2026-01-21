Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

Netflix оновлює застосунок, щоб конкурувати з соціальними мережами

Ірина Маймур 21 січня 2026
Компанія Netflix готує редизайн мобільного застосунку, щоб адаптуватися до ринку, на якому дедалі більшу частку уваги користувачів забирають соціальні платформи й короткі вертикальні відео.

Про це повідомляє TechCrunch.

Запуск оновленого застосунку планують на кінець 2026 року. За словами співвиконавчого директора Netflix Грега Пітерса, новий інтерфейс має стати базою для довгострокових експериментів і дозволити компанії швидше тестувати і впроваджувати нові формати.

Ключовим елементом редизайну стане глибша інтеграція вертикальних відеострічок. Із цим форматом Netflix експериментує з травня 2025 року: користувачам показують короткі фрагменти серіалів і фільмів у форматі, знайомому за TikTok та Instagram Reels.

Окремий акцент компанія робить на відеоподкастах — сегменті, де тривалий час домінував YouTube. Минулого тижня Netflix запустив перші оригінальні відеоподкасти, зокрема шоу за участі американського актора Піта Девідсона та спортивного коментатора Майкла Ірвіна. Паралельно сервіс уклав партнерства зі Spotify та iHeartMedia, щоби перенести на платформу вже наявні бібліотеки відеоподкастів.

У Netflix зазначають, що саме вертикальна стрічка в оновленому застосунку стане основним інструментом для просування цього контенту. Водночас технічна директорка Netflix Елізабет Стоун наголошувала, що сервіс не збирається ставати TikTok, а лише покращує інструменти пошуку контенту для мобільних користувачів.

За підсумками 2025 року виторг Netflix склав $45,2 мільярда, а доходи від реклами перевищили $1,5 мільярда. Крім того, в четвертому кварталі кількість платних підписок сервісу сягнула понад 325 мільйонів у всьому світі.

Фото: Grant Davies / Unsplash
