У Києві створюють культурний простір на місці зустрічей шістдесятників

У Києві почали створювати «Простір Світличних» — культурний осередок у будинку на Уманській, 35, де у 1960–1970-х роках збиралися українські шістдесятники.

Проєкт реалізує ініціатива «Уманська 35/20» — команда вже розпочала ремонт і запрошує волонтерів долучатися.

Саме на Уманській, 35 у квартирі № 20 мешкали Іван та Леоніда Світличні. Їхня оселя була місцем зустрічей інтелектуалів, які не приймали радянську систему. Тут бували Василь Стус, Василь Симоненко, Алла Горська, Ліна Костенко, Іван Дзюба та інші діячі руху опору.

Створенню простору передували півтора року бюрократичних процедур і понад п’ять років роботи з локацією. Раніше команда проводила поп-ап-виставки, толоки та висаджувала клумби пам’яті біля будинку — однак для системної діяльності бракувало власного приміщення.

«Простір Світличних» планують зробити місцем зустрічей і локальних подій, а також майданчиком для роботи з пам’яттю про рух опору.

Наразі команда шукає волонтерів для наступних етапів ремонтних робіт. Охочих просять писати на сторінку ініціативи «Уманська 35/20».

Іван Світличний — один із ключових діячів шістдесятницького руху, літературознавець, поет і дисидент, репресований радянською владою. У таборах він став моральним авторитетом для політв’язнів — Василь Стус називав його «табірною совістю».